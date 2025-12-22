باشگاه خبرنگاران جوان - علاالدین کراماتی در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز، با اشاره به پیوند عمیق مردم با انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم عاشق انقلاب هستند و خود را درگیر کشمکش جریانهای سیاسی نمیکنند، آنچه برای مردم اهمیت دارد، اصل نظام و حفظ کشور است.
او با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش مشارکت در انتخابات افزود: اگر مردم در انتخابات حضور نداشته باشند و اهتمام لازم را نشان ندهند، دشمن بهراحتی از این خلا بهرهبرداری خواهد کرد.
فرماندار شیراز عنوان کرد: دلیل ناکامی دشمن در مقابل نظام جمهوری اسلامی تا امروز، حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنههای مختلف از جمله انتخابات بوده است.
او، با تبیین جایگاه راهبردی ایران در معادلات منطقهای و جهانی گفت: ایران دروازه خاورمیانه و اوراسیاست و از زمانی که دست آمریکا از کشور کوتاه شد، به اشکال مختلف، از جمله استقرار پایگاهها و پادگانهای نظامی در اطراف ایران تا فشارهای سیاسی و اقتصادی تلاش کرده تا به جایگاه و موقعیت گذشته خود در کشورمان بازگردد.
کراماتی افزود: امروز اهمیت ایران برای دنیای غرب نهتنها کاهش نیافته، بلکه روزبهروز در حال افزایش است.
او با تاکید بر ضرورت انسجام داخلی کشور در شرایط کنونی، گفت: همبستگی ملت و نظام سبب میشود تا هیچ قدرتی توان آسیب زدن به کشور را نداشته باشد، اما تفرقه، نتیجهای جز شکست و آسیب برای کشور در پی نخواهد داشت.
فرماندار شیراز، با تاکید بر نقش تعیینکننده حضور مردم در انتخابات، گفت: بیتوجهی به انتخابات بزرگترین فرصت را در اختیار دشمن قرار میدهد و تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا مردم در صحنه بودهاند، دشمن ناکام مانده است.
کراماتی انتخابات را نوعی جهاد و یک وظیفه اساسی برای مردم و مسئولان دانست و ادامه داد: از همه مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان انتظار میرود نسبت به انتخابات اهتمام ویژه داشته باشند و در این مسیر هیچ کوتاهی قابل پذیرش نیست، زیرا رسالت ما در شرایطی که دشمن بیش از هر زمان دیگری کمر به تضعیف کشور بسته، سنگینتر از گذشته است.
او با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی نیز توان ایستادگی در برابر بیگانگان را دارد، ادامه داد: مردم ایران برای حفظ ارزشها و تمامیت کشور، سختترین فشارها و شرایط را در مقاطع مختلف تحمل کردهاند و، اما ملتی که در مقابل سختترین فشارها ایستادگی کرده، تاب بیمهریها و بیعدالتیهای غیرمنطقی را نخواهند داشت.
شهرداری داریون نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی و بهبود محور شیراز – داریون گفت: این محور یکی از حادثه خیزترین محورهای شهرستان است و طی هفتههای گذشته شاهد وقوع حوادث متعددی در این محور بودهایم.
یزدان رحیمی افزود: در ۶ ماه اخیر ۲۷۴ تصادف رانندگی در این محور به وقوع پیوسته که این حوادث چندین فوتی و بیش از ۳۰۰ مصدوم به دنبال داشته است.
او ادامه داد: چندین نقطه حادثهخیز در این محور وجود دارد که نیاز است به سرعت نسبت به ایمن سازی و رفع آنها اقدام شود.
او، با اشاره به آغاز به کار بخشداری داریون در آینده نزدیک، گفت: این امر، مطالبه قدیمی و جدی مردم شهر داریون بود و هم اینک ساختمان بخشداری به شکل مطلوب تکمیل شده و آماده استقرار و حضور بخشدار است.
رییس شورای شهر صدرا نیز در این نشست، خواستار ایجاد و راه اندازی ایستگاه قطار شهری شیراز در شهر صدرا و ارتباط این ۲ شهر از طریق مترو شد و گفت: با توجه به اینکه حمل و نقل عمومی در این شهر جدید به یک چالش تبدیل شده، راه اندازی خط میتواند تا حد زیادی این مشکل را حل کند.
مهدی کشاورزی افزود: شهر صدرا، متناسب با جمعیت خود، نیازمند ۲۰۰ دستگاه اتوبوس است،، اما تنها ۴۰ دستگاه اتوبوس در اختیار دارد و نیازها و امکانات آن، فاصله بسیاری دارد.
منبع: فرمانداری شیراز