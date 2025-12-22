باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که تغییرات سیاسی ریشه‌ای در اروپا ممکن است این کشور را در معرض خطر هسته‌ای واقعی قرار دهد.

ونس در مصاحبه با مجله «آنهرد» (Unherd) گفت: «اگر اروپایی‌ها تسلیم ایده‌های اخلاقی ویرانگر شوند، ممکن است سلاح‌های هسته‌ای در نهایت به دست افرادی بیفتد که واقعا قادر به وارد کردن آسیب‌های شدید و بسیار خطرناک به آمریکا باشند.»

او تصریح کرد که سخنش درباره سیاستمدارانی است که دیدگاه‌هایشان به گرایش‌های افراطی نزدیک است. ونس خاطرنشان کرد که وقوع چنین سناریویی طی ۵ سال آینده محتمل نیست، اما «ممکن است در بازه زمانی ۱۵ سال آینده امکان‌پذیر شود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کاخ سفید در تاریخ ۵ دسامبر (۱۴ آذر)، استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد. در این سند از اروپا خواسته شده است که مسئولیت دفاع از خود را شخصا بر عهده بگیرد.

استراتژی جدید بر مسائلی همچون «قوانین و مقررات بیش از حد»، «مهاجرت توده‌ای» و «محدودیت آزادی بیان» در اتحادیه اروپا تاکید کرده و به وجود اختلافات جدی در دیدگاه‌ها میان آمریکا و کشور‌های اروپایی اشاره دارد.

