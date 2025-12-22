باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر روز دوشنبه منطقه پاپوآ گینه نو را لرزاند.

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که این زلزله ساعت ۱۰:۳۱ به وقت گرینویچ، در گوروکا، پایتخت استان ارتفاعات شرقی پاپوآ گینه نو در عمق ۱۱۰ کیلومتری (۶۸ مایلی) رخ داده است.

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان در ابتدا بزرگی زلزله را ۶.۶ گزارش کرد و بعداً آن را به ۶.۴ کاهش داد. هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده و هیچ هشدار سونامی صادر نشده است.

منبع: آناتولی