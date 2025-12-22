باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره کل مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری از موسسه ISC بازدید کردند.

محمدمهدی علویان‌مهر، در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اداره کل مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: آمادگی کامل برای ایجاد یک درگاه ویژه برای بنیاد شهید در درون سامانه نان وجود دارد تا اسناد و نیازمندی‌های این نهاد به بهترین شکل مستند و در دسترس تصمیم‌گیران و پژوهشگران قرار گیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های راهبردی این موسسه پرداخت و افزود: از جمله این دستاورد‌ها می‌توان به کسب رتبه نخست در ارزیابی سامانه‌های پژوهشگاه‌ها، تدوین برنامه عملیاتی امنیت اطلاعات و ارسال گزارش‌های دوره‌ای به وزارت علوم، اتصال سامانه‌های ISC به پنجره واحد خدمات دولت و پیشرو بودن در اجرای پروژه بزرگ «علوم انسانی دیجیتال» اشاره کرد.

علویان مهر از تبدیل شدن ISC به «دروازه رسمی ارائه اطلاعات علم و فناوری ایران به سازمان‌های بین‌المللی» مانند WIPO و UNCTAD خبر داد تا خطا‌ها در گزارش‌های جهانی کاهش یابد.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با اشاره به نظام ملی «نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان)» گفت: این سامانه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مأموریت وزارت عتف ایجاد شد تا عدالت پژوهشی در کشور برقرار شود. تاکنون بیش از ۲۳ هزار نیاز از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف در این سامانه بارگذاری شده است.

به گفته او، این پلتفرم ضمن اتصال ایده‌های فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، مسیر به‌کارگیری ظرفیت دانشگاه‌ها در رفع نیاز‌های واقعی کشور را هموار کرده است.

لزوم ثبت و مستندسازی سبک زندگی شهدا

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اهمیت همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران با مراکز علمی و پژوهشی، به‌ویژه در حوزه مطالعات راهبردی، فرهنگی و سلامت تأکید کرد و توجه ویژه به جمع‌آوری و مستندسازی دقیق سبک زندگی شهدا و ایثارگران، پیش از فوت والدین و بازماندگان را یک ضرورت اساسی برای انتقال ارزش‌ها به نسل جوان دانست.

عادل مهری، در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اداره کل مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به پژوهش‌های انجام شده در بنیاد شهید، بر لزوم حرکت علمی و پژوهشی در راستای مأموریت‌های بنیاد تأکید کرد.

او افزود: بنیاد شهید همواره بر حمایت از نخبگان ایثارگر تمرکز داشته و در حال حاضر بیش از یازده هزار ایثارگر در سطوح مختلف علمی و استعداد برتر عضو مرکز دانشگاهیان هستند.

مهری یکی از وظایف دفتر مطالعات بنیاد شهید را پیگیری و رفع نیاز‌های ایثارگران از طریق بستر علمی و پژوهشی دانست و افزود: اگر راه حل از مسیر علمی به دست آید، اتفاقی قابل استناد خواهد بود.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: مطالعات و سیاست‌های بنیاد در حوزه‌های فرهنگی، راهبردی و سلامت، با همکاری پژوهشگران ایثارگر و غیرایثارگر صورت می‌پذیرد.

او به اهمیت اجرایی شدن مصوبه یک درصد پژوهشی دستگاه‌ها اشاره کرد و همکاری با موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) را در این زمینه بسیار یاری‌رسان خواند.

مهری از تعریف سامانه‌ای به نام «پژوهشیار» در بنیاد شهید خبر داد که اولویت‌های پژوهشی در آن مشخص شده و می‌تواند محلی برای استفاده از دیدگاه‌های نخبگان و دانشمندان باشد.

او، اهمیت اسناد و وصیت‌نامه شهدا و لزوم نگاه پژوهشی به زندگی آنان را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که جمع‌آوری اطلاعات درباره سبک تربیتی و زندگی شهدا پیش از شهادت، یک کار پژوهشی حیاتی است که می‌تواند در ترویج ارزش‌های اسلامی مؤثر باشد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضعف در ترویج و انتقال ارزش‌های شهدا به نسل جوان، ابراز امیدواری کرد که این موسسه بتواند با همکاری بنیاد شهید، این امر را نه تنها در کشور، بلکه در جهان اسلام پیگیری کند.

مهری بر لزوم مستندسازی گنجینه شفاهی ایثارگران تأکید کرد و اعلام آمادگی بنیاد شهید برای همکاری صددرصدی در این امر را با توجه به درگذشت تدریجی والدین ایثارگران، یک اولویت دانست.

او دفتر مطالعات بنیاد شهید را به عنوان بانک اطلاعاتی در حوزه ایثارگران معرفی کرد که می‌تواند در اختیار موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) نیز قرار گیرد.

بنیاد شهید اسناد ارزشمند دفاع مقدس را در اختیار مؤسسه بین‌المللی قرار می‌دهد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس از درخشش فرزندان جامعه ایثارگری در عرصه‌های علمی کشور خبر داد و از آمادگی این بنیاد برای تبادل اسناد و دست‌نوشته‌های دوران دفاع مقدس با مؤسسات بین‌المللی در راستای تبیین ابعاد جنگ خبر داد.

سردار ابراهیم بیانی، در این جلسه با ابراز خرسندی از دستاورد‌های جامعه ایثارگری اظهار کرد: در مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، به لطف الهی و به برکت خون شهدا، شاهد حضور افرادی هستیم که در عرصه‌های علمی، مایه افتخار ملی محسوب می‌شوند.

او با ارائه آماری از موفقیت‌های اخیر، تأکید کرد: از میان ۴۰ هزار دانشجو در ۷۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور، تنها ۴۰ نفر به رتبه‌های برتر دست یافتند و این افتخار است که فرزندان ایثارگران نیز در میان این نخبگان علمی حضور دارند، که این امر به وضوح نشان‌دهنده تلاش مستمر جامعه ایثارگران در مسیر پیشرفت است.

سردار بیانی افزود: در سطح جامعه ایثارگری، در تمامی علوم، افراد بسیار موفق و توانمندی را در سراسر کشور داریم که همگی در جهت عزت‌مندی کشور و خدمت به بشریت و جهان اسلام مجاهدت می‌کنند.

او در ادامه این نشست به اهمیت همکاری‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران و موسسه ISC هر دو برآمده از انقلاب اسلامی هستند و می‌توانند همکاری‌های خوبی در زمینه پژوهش و فناوری داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، در خصوص اسناد دفاع مقدس خاطرنشان کرد: قریب به ۵۰۰ سند شامل دست‌نوشته‌ها، خاطرات و آثار مرتبط با شهدا وجود دارد که ما آمادگی کامل داریم تا بر اساس این توافق‌نامه با موسسه ISC، این گنجینه ارزشمند را در اختیار این مؤسسه قرار دهیم. یکی از ابعاد اصلی گنجینه بودن دوران جنگ، همین شهدا و آثار آنهاست که باید به درستی معرفی شود.

سردار بیانی به ضرورت معرفی فرهنگ شهادت در سطح بین‌المللی اشاره کرد و افزود: یقیناً افراد بسیاری در جهان اسلام علاقه‌مند هستند که بیش از پیش با شهدا و آثار آنها آشنا شوند و این مؤسسه بین‌المللی می‌تواند این امکان مهم را برای ما فراهم سازد.

منبع: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام