در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که توسط فیفا منتشر شده؛ تیم ملی ایران همچنان در رده بیستم جهانی و دومین تیم برتر آسیایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی جهان در سال ۲۰۲۵ (رده‌بندی ماه دسامبر) را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر جایگاه همچنان در رده بیستم جهان جای دارد و  پس از ژاپن، دومین تیم برتر آسیایی این رده‌بندی به شمار می‌رود.

در رده‌بندی کلی هم تیم‌های ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه همچنان به ترتیب رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند.

رده‌بندی ۱۰ تیم برتر فیفا در ماه دسامبر ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

۱- اسپانیا ۱۸۷۷.۱۸ امتیاز (بدون تغییر)
۲- آرژانتین ۱۸۷۳.۳۳ امتیاز (بدون تغییر)
۳- فرانسه ۱۸۷۰ امتیاز (بدون تغییر)
۴- انگلیس ۱۸۳۴.۱۲ امتیاز (بدون تغییر)
۵- برزیل ۱۷۶۰.۴۶ امتیاز (بدون تغییر)
۶- پرتغال ۱۷۶۰.۳۸ امتیاز (بدون تغییر)
۷- هلند ۱۷۵۶.۲۷ امتیاز (بدون تغییر)
۸- بلژیک ۱۷۳۰.۷۱ امتیاز (بدون تغییر)
۹- آلمان ۱۷۲۴.۱۵ امتیاز (بدون تغییر)
۱۰- کرواسی ۱۷۱۶.۸۸ امتیاز (بدون تغییر)

رده‌بندی ۵ تیم برتر آسیا نیز به شرح زیر است:

۱- ژاپن ۱۶۵۰.۱۲ امتیاز (بدون تغییر- هجدهم جهان)
۲- ایران ۱۶۱۷.۰۲ امتیاز (بدون تغییر - بیستم جهان)
۳- کره جنوبی ۱۵۹۹.۴۵ امتیاز (بدون تغییر - بیست‌و‌دوم جهان)
۴- استرالیا ۱۵۷۴.۰۱ امتیاز (بدون تغییر - بیست‌وششم جهان)
۵- ازبکستان ۱۴۶۲.۰۳ امتیاز (بدون تغییر - پنجاهم جهان)

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، رده بندی فیفا
خبرهای مرتبط
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند
شاهرخی:
گروه تیم ملی فوتبال برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ایده آل است
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
آخرین اخبار
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال