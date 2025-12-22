باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی جهان در سال ۲۰۲۵ (رده‌بندی ماه دسامبر) را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر جایگاه همچنان در رده بیستم جهان جای دارد و پس از ژاپن، دومین تیم برتر آسیایی این رده‌بندی به شمار می‌رود.

در رده‌بندی کلی هم تیم‌های ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه همچنان به ترتیب رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند.

رده‌بندی ۱۰ تیم برتر فیفا در ماه دسامبر ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

۱- اسپانیا ۱۸۷۷.۱۸ امتیاز (بدون تغییر)

۲- آرژانتین ۱۸۷۳.۳۳ امتیاز (بدون تغییر)

۳- فرانسه ۱۸۷۰ امتیاز (بدون تغییر)

۴- انگلیس ۱۸۳۴.۱۲ امتیاز (بدون تغییر)

۵- برزیل ۱۷۶۰.۴۶ امتیاز (بدون تغییر)

۶- پرتغال ۱۷۶۰.۳۸ امتیاز (بدون تغییر)

۷- هلند ۱۷۵۶.۲۷ امتیاز (بدون تغییر)

۸- بلژیک ۱۷۳۰.۷۱ امتیاز (بدون تغییر)

۹- آلمان ۱۷۲۴.۱۵ امتیاز (بدون تغییر)

۱۰- کرواسی ۱۷۱۶.۸۸ امتیاز (بدون تغییر)

رده‌بندی ۵ تیم برتر آسیا نیز به شرح زیر است:

۱- ژاپن ۱۶۵۰.۱۲ امتیاز (بدون تغییر- هجدهم جهان)

۲- ایران ۱۶۱۷.۰۲ امتیاز (بدون تغییر - بیستم جهان)

۳- کره جنوبی ۱۵۹۹.۴۵ امتیاز (بدون تغییر - بیست‌و‌دوم جهان)

۴- استرالیا ۱۵۷۴.۰۱ امتیاز (بدون تغییر - بیست‌وششم جهان)

۵- ازبکستان ۱۴۶۲.۰۳ امتیاز (بدون تغییر - پنجاهم جهان)