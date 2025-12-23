معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تاکنون برای اجرای مسکن کارگری ۱۸۰ هزار واحد به توافق رسیده که ۹۶ تا ۹۷ هزار واحد آن تأمین زمین شده و مابقی در دست انجام مقدماتی در استان‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- علی نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۵۴ هزار واحد مسکونی در مراحل ساخت در سراسر کشور وجود دارد گفت: هدف اصلی این تلاش‌ها، کاهش دغدغه‌های به‌حق مردم در حوزه مسکن است.

وی با اشاره به دستور رئیس  جمهور در دی ماه سال گذشته مبنی بر تأمین زمین برای محرومان، اظهار داشت: «تفاهمی اولیه برای تأمین زمین ۵۰ هزار واحد در طول سه سال در نظر گرفته شده بود، اما ما موفق شدیم ظرف کمتر از یک سال، زمین مورد نیاز برای ۴۶ تا ۴۷ هزار واحد را تأمین کنیم.»

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت‌ها در طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «در حوزه جوانی جمعیت، سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون ۱۲۵ هزار مورد تأمین زمین را انجام داده است که از این تعداد، بیش از ۶۰ هزار واحد تخصیص یافته است. تلاش ما این است که ان‌شاءالله با سرعت بیشتری این روند را ادامه دهیم.

نبیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت اراضی و ادعای تأخیر در صدور مجوز ساخت، شفاف‌سازی کرد: تمامی زمین‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، باید دارای زیرسازی و آماده‌سازی کامل باشد. ما تأکید داریم که خدمات زیربنایی و روبنایی (فاز یک و فاز دو آماده‌سازی، تأمین فضا‌های تجاری، آموزشی، مسجد و نیروی انتظامی) در کنار مسکن‌سازی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: هیچ زمینی وجود ندارد که ما آن را حبس کرده باشیم. تمام مراحل تغییر کاربری و تبدیل اراضی به کاربری مسکونی، در حال انجام است تا بتوانیم با سرعت بالا و کیفیت مطلوب، مساکن را بسازیم و تحویل دهیم، چرا که این امر مورد تأکید ریاست محترم جمهور و منویات رهبر فرزانه انقلاب است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن  در خصوص مسکن کارگری نیز اعلام کرد: در این بخش، تاکنون ۱۸۰ هزار واحد به توافق رسیده که ۹۶ تا ۹۷ هزار واحد آن تأمین زمین شده و مابقی در دست انجام مقدماتی در استان‌ها است و به محض آماده شدن، زمین به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحویل خواهد شد.

در پایان، نبیان به وضعیت جزیره بوموسی اشاره کرد و گفت: «مقدمات کار در بوموسی فراهم شده و در حال حاضر مراحل طراحی فاز دو و تفاهمات اجرایی در حال انجام است. همچنین بررسی‌های ژئوتکنیک مورد نیاز انجام شده و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
سکونت ۴۳ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر کشور
تأمین مالی؛ حلقه مفقوده تعادل پایدار بازار مسکن/ ۶.۵ میلیون متقاضی مسکن چشم انتظار تحویل واحد
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی/ ۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
آخرین اخبار
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نود و یکمین حراج سکه طلا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
استفاده از ظرفیت های تولید داخل در ساخت مسکن در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت
بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی
افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره/ ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد 
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
خرید و فروش امتیاز وام مسکن پایان یافت
کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتور‌های خرید از طریق اجرای مالیات برخط
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
داشبورد مدیریت رصد پروژه‌های تجدیدپذیر برای رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود
آغاز فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده / صورت‌حساب کاغذی رسماً حذف شد
خیز بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
میوه به اندازه کافی تامین و ذخیره‌سازی شده است
«رجا» متولی قطار حومه‌ای شد+عکس
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است