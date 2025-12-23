باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- علی نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۵۴ هزار واحد مسکونی در مراحل ساخت در سراسر کشور وجود دارد گفت: هدف اصلی این تلاش‌ها، کاهش دغدغه‌های به‌حق مردم در حوزه مسکن است.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته مبنی بر تأمین زمین برای محرومان، اظهار داشت: «تفاهمی اولیه برای تأمین زمین ۵۰ هزار واحد در طول سه سال در نظر گرفته شده بود، اما ما موفق شدیم ظرف کمتر از یک سال، زمین مورد نیاز برای ۴۶ تا ۴۷ هزار واحد را تأمین کنیم.»

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت‌ها در طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «در حوزه جوانی جمعیت، سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون ۱۲۵ هزار مورد تأمین زمین را انجام داده است که از این تعداد، بیش از ۶۰ هزار واحد تخصیص یافته است. تلاش ما این است که ان‌شاءالله با سرعت بیشتری این روند را ادامه دهیم.

نبیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت اراضی و ادعای تأخیر در صدور مجوز ساخت، شفاف‌سازی کرد: تمامی زمین‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، باید دارای زیرسازی و آماده‌سازی کامل باشد. ما تأکید داریم که خدمات زیربنایی و روبنایی (فاز یک و فاز دو آماده‌سازی، تأمین فضا‌های تجاری، آموزشی، مسجد و نیروی انتظامی) در کنار مسکن‌سازی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: هیچ زمینی وجود ندارد که ما آن را حبس کرده باشیم. تمام مراحل تغییر کاربری و تبدیل اراضی به کاربری مسکونی، در حال انجام است تا بتوانیم با سرعت بالا و کیفیت مطلوب، مساکن را بسازیم و تحویل دهیم، چرا که این امر مورد تأکید ریاست محترم جمهور و منویات رهبر فرزانه انقلاب است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص مسکن کارگری نیز اعلام کرد: در این بخش، تاکنون ۱۸۰ هزار واحد به توافق رسیده که ۹۶ تا ۹۷ هزار واحد آن تأمین زمین شده و مابقی در دست انجام مقدماتی در استان‌ها است و به محض آماده شدن، زمین به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحویل خواهد شد.

در پایان، نبیان به وضعیت جزیره بوموسی اشاره کرد و گفت: «مقدمات کار در بوموسی فراهم شده و در حال حاضر مراحل طراحی فاز دو و تفاهمات اجرایی در حال انجام است. همچنین بررسی‌های ژئوتکنیک مورد نیاز انجام شده و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.