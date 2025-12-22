اردو تیم ملی وزنه‌برداری با حضور ۱۱ پولادمرد در محل کمپ تیم‌های ملی زیر نظر قهرمان جهان و المپیک برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ۱۱ پولادمرد را برای حضور در اردو آماده‌سازی تیم ملی فراخواند. این اردو برای آماده‌سازی تیم ملی وزنه‌برداری جهت حضور در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۶ آسیا است.

پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۶ آسیا روزهای ۱۲ تا ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۵ در احمدآباد هند برگزار خواهد شد.

علی جباری و جواد نادری به عنوان مربی تیم ملی ایران در کنار سلیمی فعالیت دارند.

بازگشت علیرضا یوسفی به تمرینات از مهمترین نکات این اردو است. علی داودی نایب قهرمان جهان و المپیک به همراه آیت شریفی قهرمان آسیا این اردو را به خاطر مصدومیت از دست دادند.

اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:

۱ - رضا باغی از اردبیل

۲- عبدالله بیرانوند از لرستان

۳- محمدجواد بیرانوند از لرستان

۴- مصطفی جوادی از قزوین

۵- ایلیا صالحی‌پور از خوزستان

۶- علیرضا معینی از اصفهان

۷- علی عالی‌پور از آذربایجان غربی

۸- علیرضا نصیری از فارس

۹- آریا پایدار از گیلان

۱۰- امیرحسین سپه از اردبیل

۱۱- علیرضا یوسفی از مازندران

برچسب ها: وزنه برداری ، بهداد سلیمی
خبرهای مرتبط
نگاهی به عملکرد تیم ملی پاورلیفتینگ در مسابقات بانکوک + فیلم
وزیر ورزش: ۱۰ درصد مدال‌های ناگویا برای دوومیدانی است
آیین تجلیل از قهرمانان ملی؛ محمد رضا طالقانی و محمد نصیری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
آخرین اخبار
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال