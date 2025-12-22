باشگاه خبرنگاران جوان - بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ۱۱ پولادمرد را برای حضور در اردو آماده‌سازی تیم ملی فراخواند. این اردو برای آماده‌سازی تیم ملی وزنه‌برداری جهت حضور در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۶ آسیا است.

پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۶ آسیا روزهای ۱۲ تا ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۵ در احمدآباد هند برگزار خواهد شد.

علی جباری و جواد نادری به عنوان مربی تیم ملی ایران در کنار سلیمی فعالیت دارند.

بازگشت علیرضا یوسفی به تمرینات از مهمترین نکات این اردو است. علی داودی نایب قهرمان جهان و المپیک به همراه آیت شریفی قهرمان آسیا این اردو را به خاطر مصدومیت از دست دادند.

اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:

۱ - رضا باغی از اردبیل

۲- عبدالله بیرانوند از لرستان

۳- محمدجواد بیرانوند از لرستان

۴- مصطفی جوادی از قزوین

۵- ایلیا صالحی‌پور از خوزستان

۶- علیرضا معینی از اصفهان

۷- علی عالی‌پور از آذربایجان غربی

۸- علیرضا نصیری از فارس

۹- آریا پایدار از گیلان

۱۰- امیرحسین سپه از اردبیل

۱۱- علیرضا یوسفی از مازندران