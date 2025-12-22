اوکراین در حال آماده‌سازی بسته تحریمی علیه افرادی است که با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه کار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که موج جدیدی از تحریم‌ها علیه نهادهای روسی و بازیگران خارجی حامی تلاش‌های جنگی مسکو در حال انجام است و به طور خاص شامل افراد و شرکت‌هایی از چین می‌شود.

با پیش‌بینی حداقل یک بسته تحریمی قبل از پایان سال، این اقدامات، افراد مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه و همچنین چهره‌های فرهنگی و ورزشی را که از پروفایل‌های عمومی خود برای "توجیه تجاوز روسیه و ترویج نفوذ روسیه از طریق فرهنگ عمومی" استفاده کرده‌اند، هدف قرار خواهد داد.

رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد که کشورش در حال هماهنگی نزدیک با نهادهای اروپایی در مورد بیستمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا است و خاطرنشان کرد که کانادا در حال حاضر در حال تدوین مجموعه اقدامات خود است، در حالی که کی یف همچنان از طریق احکام امنیت ملی خود، این اقدامات بین‌المللی را هماهنگ می‌کند.

