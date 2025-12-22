باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صیدی، رئیس سازمان بورس، در برنامه آیین افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره بورس کالا به بیان نکات کلیدی در خصوص اهمیت بورس کالا و بازار نقره پرداخت و گفت: قبل از این نه به این میزان نقره وجود داشت و نه به میزان فعالی در بازار. جا دارد که از همه عزیزانی که زحمت کشیده‌اند، تشکر کنم. همچنین تشکر ویژه‌ای از نهاد‌های مالی و همکاران ما در کارگزاری‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و سبدگردانی‌ها دارم که نقش مهمی در تشکیل سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های بازار و اقتصاد واقعی ایفا می‌کنند.

او ادامه داد: تولیدکنندگان نیز در این زمینه نقش دارند و ما از تولیدکننده به تولیدکنندگان رسیده‌ایم. داستان بوسه کالا که در بورس فلزات و بورس کالا‌های کشاورزی شروع شد، همچنان ادامه دارد. البته هنوز جای توسعه زیادی دارد و زحمات زیادی کشیده شده است.

صیدی با اشاره به نیاز به توسعه بورس کالا اظهار داشت: با توجه به اینکه اندازه بورس کالای ما هنوز به سطح مطلوب نرسیده، تلاش ما باید این باشد که حداقل به میزان بورس اوراق بهادار توسعه پیدا کند. به عنوان مثال، معاملات بورس کالا باید به ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. اگر قیمت ثابت را در نظر بگیریم، رشد خوبی داشته‌ایم.

او تأکید کرد: بورس کالا به دلیل اینکه کیفیت کالا را ارتقا می‌دهد، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مبادله شود. این امر در بورس کالا اتفاق می‌افتد و برخی ذی‌نفعان نامشروع از این موضوع ناراحت می‌شوند. اما واقعیت این است که در یک محیط منصفانه‌تر و عادلانه‌تر، معاملات به شکل بهتری انجام می‌شود و هزینه‌های اضافی مبادله حذف می‌شود که در نهایت منجر به قیمت‌های منصفانه و توسعه کشور می‌شود.

رئیس سازمان بورس همچنین به بازار نقره اشاره کرد و گفت: در خصوص طلا و نقره، خودم به بازار نقره امیدوارترم و فکر می‌کنم که جای کار زیادی دارد. فلز نقره به دلیل امتیازاتی که نسبت به فلز طلا دارد، در صنایع الکترونیکی و تجهیزات پزشکی تقاضای عمده‌ای دارد. بنابراین، بازار مصرف بزرگی برای نقره وجود دارد و تنها به زینت آلات محدود نمی‌شود.

او افزود: پارسال نمی‌توانستم صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره تشکیل دهیم چون مطمئن از میزان نقره قابل عرضه نبودیم بازار مس شاید از نقره هم جذاب‌تر باشد مس فلزی است که جایگزین ندارد. پروزه بزرگ دیگر بحث مولدسازی دارایی‌هاست.

او در نهایت می‌گوید: ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد که میتوانند باعث تامین مالی تولید شوند.