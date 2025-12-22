تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی

رئیس صندوق توسعه ملی در دیدار با معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدور گفت: پیرو اذن مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و برنامه‌های رئیس جمهور، ما وظیفه خود می‌دانیم که در حل ناترازی انرژی با اولویت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر نقش ملی و موثری داشته باشیم

باشگاه خبرنگاران جوان ؛صبح امروز به ریاست مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و با حضور محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو به همراه مدیران عامل و ارشد شرکت‌های معدن و صنایع معدنی و همچنین تعدادی از سرمایه گذاران و تامین‌کنندگان انرژی تجدیدپذیر، جلسه‌ای برای همکاری‌های چندجانبه برگزار شد. 

مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخشی از برق سرمایه گذاران که از تسهیلات این صندوق استفاده کرده‌اند، به صورت مازاد است، گفت: اکنون شرایطی فراهم شده که مصرف کننده و تولیدکننده برق تجدید پذیر، همکاری متقابل در خرید و فروش برق به صورت آتی و پیش فروش داشته باشند.

رئیس صندوق توسعه ملی افزود: در حال حاضر دو گروه به ترتیب در حال ایجاد ۷ هزار مگاوات و هشت هزار مگاوات نیروی برق خورشیدی و بادی هستند که در گروه نخست، ساتبا با تامین مالی و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، خود اقدام به تامین پنل و احداث نیروگاه می‌کند و گروه دوم توسط بخش خصوصی به صورت پیمانکار، خرید و نصب نیروگاه را با مشارکت صندوق، انجام می‌دهد.

غضنفری تصریح کرد: شرکت‌هایی که قرارداد معتبر فروش برق دارند می‌توانند از آن اسناد، به عنوان وثیقه نزد صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر حل ناترازی انرژی، گفت: پیرو اذن مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و برنامه‌های رئیس جمهور، ما وظیفه خود می‌دانیم که در حل ناترازی انرژی با اولویت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر نقش ملی و موثری داشته باشیم. تاریکی شایسته ملت ایران نیست لذا همه باید دست به دست هم بدهیم که اتفاق خاموشی‌ها در سال آینده رخ ندهد و قطع شدن برق تولید و صنایع را نیز شاهد نباشیم.

وی در پایان بر تداوم این نشست و پیگیری مستمر طی هفته‌های آینده تا شکل گیری و عملیاتی شدن بازار انرژی‌های تجدیدپذیر با محوریت ایمیدرو تاکید کرد.

در ادامه این نشست، سمیعی نژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این نکته که بهای برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر خصوصی بیش از ارقام معمول بخش خانگی است، گفت: بهترین خریدار این نوع برق، شرکت‌های صنعتی و تولیدی هستند که می‌توان به منظور تامین نیاز شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی، نرخی توافقی مشخص کرد تا ضمن جلوگیری از قطع برق و کاهش تولید؛ مشتری درازمدت نیز برای برق عرضه شده ایجاد کرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، ادامه داد: در ابتدا باید نقشه راه این مسیر مشخص شود تا سپس به سرعت وارد مرحله انعقاد قرارداد‌های بلند مدت شد که در نهایت چنین امری به ایجاد اطمینان نزد تامین کننده و خریداران برق می‌انجامد.
سمیعی نژاد با بیان اینکه ایمیدرو برای شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌تواند قرارداد ۲۵ ساله خرید این نوع برق را امضا کند، تاکید کرد: در این میان سرمایه گذاری برای تولید برق در مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو در بندرعباس، مکران و لامرد در اولویت هستند.

سمیعی نژاد، تاکید کرد: ایمیدرو و صندوق توسعه ملی با ایجاد کارگروهی به منظور شروع و ادامه همکاری ها؛ نقش تسهیل گری و پشتیبانی را در این فرایند ایفا می‌کنند.

وی افزود: زمانی که هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده برق، عدم النفع ناشی از نبود مشتری و قطعی برق نداشته باشند تمایل به همکاری و انعقاد بلند مدت قرارداد پیدا می‌کنند.

در این نشست مدیران عامل و ارشد شرکت‌های فولاد خوزستان، ملی مس، معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر، ملی فولاد و تهیه و تولید مواد معدنی به ارایه دیدگاه‌های خود درباره شرایط فروش ارز صادراتی در تالار اول و دوم بورس و همچنین قطعی‌های برق در فصول گرم سال و زیان‌های وارده به تولید سخن گفتند. از دیگر سو برخی مدیران شرکت‌های سرمایه گذار و مدیران ارشد بانک تجارت و سینا، توضیحاتی درباره نحوه دریافت تسهیلات، تامین برق، ایجاد ظرفیت‌های جدید، تعیین نرخ توافقی و ... ارایه دادند.

