سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس بخشنامه جدید، ساعت کار کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در دوره سرد سال، از امروز (دوم دی ماه) تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ دستخوش تغییراتی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:  بر اساس آخرین بخشنامه اجرایی، ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در دوره سرد سال، از اول دی ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۵ تداوم خواهد داشت.

سخنگوی سازمان اداری استخدامی  با استناد به بخشنامه ۲۲ آذر امسال و مصوبات ۲۵ آذر سال گذشته هیئت وزیران، هدف از این اقدام را «حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تأمین آسایش مردم» عنوان کرد

وی با اشاره به اینکه  تغییرات اعمال شده شامل دو شیوه متفاوت برای واحدهای ستادی و استانی است گفت:واحدهای ستادی تهران: ساعت شروع کار به صورت شناور بین ۸ تا ۹ صبح و پایان کار بین ۱۴ تا ۱۵ بعدازظهر تعیین شده است.واحدهای استانی (با حجم مراجعات بیشتر): ساعت کار با رویکرد ثابت، از ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

رحمانیان اظهار داشت: ساعات آغازین کار در بخش‌های کلیدی به شرح زیر مشخص شد:بانک‌ها: پذیرش ارباب رجوع از ساعت ۷:۳۰ صبح.آموزش عالی، بهداشت و درمان: شروع کار از ۷:۳۰صبح.مدارس: شروع کار ۷:۳۰ صبح (متوسطه) و ۸ صبح (ابتدایی).نیروهای نظامی و امنیتی: آغاز به کار از ساعت ۶:۳۰ صبح خواهد بود.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی  تأکید کرد:کلیه دستگاه‌ها موظف به رعایت ۴۴ ساعت موظفی هفتگی کارکنان طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.الزام دستگاه‌ها به خاموش کردن وسایل گرمایشی و روشنایی یک ساعت قبل از خاتمه کار (به استثناء مراکز درمانی و حیاتی).

وی افزود: برای تسهیل نظارت، یک آیتم جدید برای گزارش‌دهی اتلاف انرژی به سامانه فواد اضافه شده است. شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف در این زمینه را از طریق تماس با شماره ۱۲۸ گزارش نمایند.

