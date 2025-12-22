بسیاری از کارشناسان اعلام میکنند استفاده از ظرفیت های تولید داخل در حوزه تجهیزات مسکن زمینه ساز کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- همزمان با افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کشور بسیاری از سازندگان از این بازار خارج شده و به سمت بازارهای موازی دیگر هدایت شدهاند این در حالیست که در برخی از سازندگان هم از ظرفیتهای تولید داخل استفاده کرده و زمینه را برای کاهش قیمت تمام شده مسکن فراهم کرده است.
براساس این گزارش در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در کشور به حدود به بیش از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است که استفاده از ظرفیتهای تولیدات داخل کشور هم زمینه را برای کاهش قیمت تمام شده فراهم کرده است.
از سوی دیگر بسیاری از سازندگان در حوزه تجهیزات ساختمان هم علاوه بر آنکه در تلاش هستند بازار داخل کشور را تقویت کنند در حال برنامه ریزی برای تقویت صادرات این صنعت هستند.
طبق اعلام کارشناسان در شرایطی که صنعت ساختمان و تاسیسات کشور با چالشهایی همچون نوسانات اقتصادی، نیاز به به روزرسانی فناوری و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و منطقهای مواجه است، نمایشگاه PIVEX ۲۰۲۶ در حوزه صنعت ساختمان بستری مهم برای معرفی توانمندیهای داخلی، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد تعامل سازنده میان فعالان این حوزه به شمار میرود. این رویداد فرصتی مناسب برای ارائه آخرین دستاوردها، نوآوریها و راهکارهای فنی در حوزه تجهیزات آشپزخانه و تاسیسات بهداشتی فراهم میکند.
حمایت از تولید داخلی، توسعه صادرات، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حرفهای، معرفی فناوریهای نوین، ارتقای استانداردهای کیفی و تقویت برندهای فعال در این صنعت از مهمترین اهداف تولیدکنندگان در این بخش است. این نمایشگاه همچنین بستری برای تبادل دانش فنی، بررسی نیازهای بازار و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جدید فراهم میآورد.
در سالهای اخیر یکی از رویدادهای مرجع در صنعت لوله، اتصالات و شیرآلات بهداشتی کشور است و حضور گسترده تولیدکنندگان، واردکنندگان، شرکتهای مهندسی و فعالان زنجیره تامین باعث شده این نمایشگاه نقش موثری در جهت دهی به بازار، معرفی محصولات جدید و ارتقای سطح رقابت در این صنعت ایفا کند. بسیاری از فعالان صنعت، PIVEX را محلی برای تصمیم سازیهای تجاری و آغاز همکاریهای بلندمدت میدانند.