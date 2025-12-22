رئیس سازمان بورس گفت: برنامه ساماندهی سهام عدالت در حال تهیه و بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صیدی، رئیس سازمان بورس، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعیین تکلیف سهام عدالت گفت: دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت در حال تهیه و بررسی است و در هر جلسه چند بند از آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این پروژه به دلیل پیچیدگی‌های خود، نیازمند زمان و همکاری مداوم است.

او افزود: الحمدالله، جلسه به جلسه همکاران در حال کار بر روی این موضوع هستند و اعضای شورا نظرات خود را ارائه می‌دهند. انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، انشاالله در هفته‌های آینده بتوانیم به جمع‌بندی نهایی برسیم؛ البته باید نظر نهادهای دیگر را هم دریافت و نهایی کنید‌.

گفتنی است پیش از این مدنی زاده وزیر اقتصاد گفته بود: در خصوص سهام عدالت یک طرحی را تقریبا آماده کردیم اکنون مراحل تصویب آن در شورای عالی بورس و بعد هم هیات دولت است که انشالله همین سهام عدالت فعلی را ساماندهی و بعد انشالله به بحث جاماندگان سهام عدالت بپردازیم.

او افزود: طبق زمانبندی ما انشالله باید نهایتا تا یک ماه آینده طرح خود را به دولت ارائه کنیم؛ این طرح شامل ساماندهی سهام عدالت مسقیم و غیرمستقیم و... است.