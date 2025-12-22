باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه در جریان بازدید از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به برنامه‌های دولت برای مدیریت ناترازی انرژی، گفت: راه‌اندازی داشبورد مدیریتی کلان پروژه‌های کشور با هدف پایش دقیق، برخط و مستمر پیشرفت طرح‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی انجام شده است تا رئیس‌جمهور و مجموعه دولت بتوانند در جریان جزئیات اجرای پروژه‌ها قرار گرفته و با تصمیم‌گیری به‌موقع، موانع را برطرف و روند اجرا را تسریع کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محور‌های این داشبورد، رفع ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش برق است که از سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. در همین راستا، پروژه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به دستور رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان کشور تعریف شد و از شش ماه گذشته مقدمات ایجاد سامانه پایش برخط این پروژه‌ها آغاز شده است. در حال حاضر تمرکز اصلی بر رفع چالش‌های فنی و اجرایی برخط‌سازی، تأمین منابع مالی و به‌ویژه ارز مورد نیاز پروژه‌ها قرار دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد مدار تولید برق کشور شده است، اظهار کرد: این روند به‌تدریج ادامه خواهد داشت، اما باید توجه داشت که جبران ناترازی‌های انباشته‌شده سال‌های گذشته در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال، هدف‌گذاری دولت این است که با تداوم مسیر توسعه تجدیدپذیر‌ها و مدیریت مصرف، در تابستان پیش‌رو حداقل خاموشی را تجربه کنیم و به‌ویژه از قطع برق در بخش تولید جلوگیری شود.

قائم‌پناه شفاف‌سازی در حوزه انرژی را یکی از دستاورد‌های مهم دولت دانست و گفت: امروز تصویر روشنی از میزان ناترازی در بخش برق و گاز در اختیار تصمیم‌گیران قرار دارد. این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که توسعه انرژی‌های پاک، به‌ویژه خورشیدی و بادی، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تداوم توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در شرایطی که حدود ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور از منابع فسیلی تأمین می‌شود و به دلیل تداوم خشکسالی، امکان استفاده کامل از ظرفیت حدود ۱۲ هزار مگاواتی نیروگاه‌های برق‌آبی فراهم نبوده است، نقش انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته اهمیت یافته است. در کنار افزایش ظرفیت تولید، اصلاح الگوی مصرف و واقعی‌سازی قیمت برق نیز می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی کمک کند و مانع از اسراف شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تقدیر از اقدامات وزارت نیرو در توسعه تجدیدپذیر‌ها گفت: دولت از خود آغاز کرده و دستورالعمل استفاده از انرژی خورشیدی در تمامی ساختمان‌های دولتی ابلاغ شده است تا سهم تجدیدپذیر‌ها در سبد انرژی کشور افزایش یابد. به گفته وی، تأمین پایدار برق پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است و با تداوم این مسیر، علاوه بر افزایش رفاه عمومی، امکان مدیریت بهتر منابع گازی و حتی افزایش صادرات گاز نیز فراهم خواهد شد.

منبع: وزارت نیرو