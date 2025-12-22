برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز

مدیر پذیرش بورس تهران گفت: دولت برنامه مدیریت تقاضا را دارد که شامل دو بخش تقاضای واقعی و سفته بازانه است برنامه دولت این است که با معرفی ابزار‌های جدید در حوزه ارزی بتواند مدیریت تقاضا در بازار ارز را داشته باشد و بتواند نرخ ارز و جریان ارز را از خیابان به یک بازار شفاف و مولد بکشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پوریا خالدیان مدیر پذیرش بورس تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در بورس تهران برنامه ریزی شده است تا پایان سال اگر شرایط آماده باشد بین ۸ تا ۱۰ عرضه اولیه را داشته باشیم؛ شرکت‌های خوبی را در صف عرضه داریم؛ زمانی که اقبال به بازار به سبب شرایط متعدد افزایش پیدا می‌کند تصمیم‌گیری و سیاست کلی به سمت تعمیق بخشیدن بازار سرمایه می‌رود در این راستا نیز از ابتدا سال عرضه اولیه‌های مختلفی را داشتیم هدف این است که بتوانیم به تقاضای سرمایه‌گذاران پاسخ دهیم و به تأمین مالی کمک کنیم.

او افزود: امسال بالای ۵ همت عرضه اولیه سهام داشتیم عرضه اولیه نباید بازار را تحت تأثیر قرار دهد و نارضایتی شکل گیرد لذا عرضه اولیه‌ها را به گونه‌ای پیش می‌بریم که نقدینگی مورد نیاز بازار را تحت تأثیر قرار ندهد.

او در خصوص طرح رویش بیان کرد: دولت برنامه مدیریت تقاضا را دارد که شامل دو بخش تقاضای واقعی و سفته بازانه است برنامه دولت این است که با معرفی ابزار‌های جدید در حوزه ارزی بتواند مدیریت تقاضا در بازار ارز را داشته باشد و بتواند نرخ ارز و جریان ارز را از خیابان به یک بازار شفاف و مولد بکشاند.

مشارکت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کد در عرضه اولیه امروز 

او می‌گوید: در عرصه اولیه امروز اروند شاهد یک رکورد بودیم و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کد در عرضه اولیه شرکت کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره/ ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
آخرین اخبار
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نود و یکمین حراج سکه طلا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
استفاده از ظرفیت های تولید داخل در ساخت مسکن در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت
بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی
افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره/ ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد 
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
خرید و فروش امتیاز وام مسکن پایان یافت
کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتور‌های خرید از طریق اجرای مالیات برخط
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
داشبورد مدیریت رصد پروژه‌های تجدیدپذیر برای رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود
آغاز فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده / صورت‌حساب کاغذی رسماً حذف شد
خیز بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
میوه به اندازه کافی تامین و ذخیره‌سازی شده است
«رجا» متولی قطار حومه‌ای شد+عکس
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است