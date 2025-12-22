برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پوریا خالدیان مدیر پذیرش بورس تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در بورس تهران برنامه ریزی شده است تا پایان سال اگر شرایط آماده باشد بین ۸ تا ۱۰ عرضه اولیه را داشته باشیم؛ شرکت‌های خوبی را در صف عرضه داریم؛ زمانی که اقبال به بازار به سبب شرایط متعدد افزایش پیدا می‌کند تصمیم‌گیری و سیاست کلی به سمت تعمیق بخشیدن بازار سرمایه می‌رود در این راستا نیز از ابتدا سال عرضه اولیه‌های مختلفی را داشتیم هدف این است که بتوانیم به تقاضای سرمایه‌گذاران پاسخ دهیم و به تأمین مالی کمک کنیم.

او افزود: امسال بالای ۵ همت عرضه اولیه سهام داشتیم عرضه اولیه نباید بازار را تحت تأثیر قرار دهد و نارضایتی شکل گیرد لذا عرضه اولیه‌ها را به گونه‌ای پیش می‌بریم که نقدینگی مورد نیاز بازار را تحت تأثیر قرار ندهد.

او در خصوص طرح رویش بیان کرد: دولت برنامه مدیریت تقاضا را دارد که شامل دو بخش تقاضای واقعی و سفته بازانه است برنامه دولت این است که با معرفی ابزار‌های جدید در حوزه ارزی بتواند مدیریت تقاضا در بازار ارز را داشته باشد و بتواند نرخ ارز و جریان ارز را از خیابان به یک بازار شفاف و مولد بکشاند.

مشارکت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کد در عرضه اولیه امروز

او می‌گوید: در عرصه اولیه امروز اروند شاهد یک رکورد بودیم و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کد در عرضه اولیه شرکت کردند.