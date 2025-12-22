باشگاه خبرنگاران جوان - نود و یکمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، روز چهارشنبه سوم دیماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این حراج، انواع سکههای بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بستهبندی عرضه میشود.
حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی، پنج قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در این حراج شرکت کنند.
شرکت در حراجهای گذشته منعی برای حضور در حراج نود و یکمین ندارد و اشخاصی که در این حراج شرکت میکنند، میتوانند در حراجهای بعدی نیز حضور یابند.
شرکت در حراج
متقاضیان برای ثبتنام و شرکت در حراج میتوانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در حراج، روز سهشنبه دوم دیماه از ساعت ۸ تا ۲۳ خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.
کارمزد معامله
متقاضی خرید موظف است پیش از ارسال سفارش خرید در سامانه، معادل ۱۰۰ درصد ریالی ارزش سفارش خرید به انضمام کارمزد را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول خود تامین کند؛ وجه مذکور تا پایان جلسه حراج در کیف پول کابر مسدود میشود.
کارمزد معامله، معادل ۲۰ هزار تومان به ازای هر قطعه از انواع سکه طلا است.
شیوه برگزاری
شیوه برگزاری حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان است. شروع جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه سوم دیماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز اعلام میشود.
بازگشت وجه
وجوه باقیمانده در کیف پول تا ۷۲ ساعت کاری پس از حراج به شناسه بانکی (شبا) تعریف شده در حساب کاربران عودت داده میشود.
تحویل سکه
متقاضی میتواند جهت سهولت در دریافت فیزیک سکه از لیست شعب بانک ملی، نزدیکترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کند و الزامی وجود ندارد که متقاضی حتما در شعبه تحویل سکه حساب داشته باشید.
متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی تحویل سکه توجه داشته باشند. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی ۱۶ الی ۲۴ دیماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت میشود. هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.
اشخاصی که طی بازه زمانی ۲۸ دیماه الی ۶ بهمنماه برای دریافت سکه اقدام میکنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت میشود؛ این هزینه شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود.
انفساخ معامله
در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینههای عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده میشود؛ در صورت انفساخ معامله به دلیل عدم مراجعه خریدار به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا در مهلت مقرر، خریدار به مدت ۱۸۰ روز تقویمی از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع میشود.
گفتنی است، متقاضیان شرکت در حراجهای سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، میتوانند طی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir، اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.
منبع: مرکز مبادله ایران