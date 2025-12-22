باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه با استناد به یک فهرست اعلام کرد دولت ترامپ در حال فراخوانی حدود ۵۰ دیپلمات از سمت‌های سفیری و دیگر مقامات ارشد سفارت در سراسر جهان است که توسط رئیس‌جمهور سابق جو بایدن انتخاب شده بودند.

جاش روگین در پستی در شبکه ایکس گفت: «آن‌ها سراسر جهان را در بر می‌گیرند و همراه با چندین ده پست خالی موجود، تعداد بی‌سابقه‌ای از سفارتخانه‌ها و مأموریت‌های خارج از کشور آمریکا را بدون رهبر می‌گذارند. این فهرست به صورت داخلی در وزارت امور خارجه گردآوری شده و ممکن است موارد دیگر و همچنین تغییرات بیشتری در آینده وجود داشته باشد.»

این فهرست شامل کشور‌هایی از آفریقا، شرق آسیا و اقیانوسیه، اروپا، خاور نزدیک، جنوب و مرکز آسیا و آمریکای لاتین است.

جان دینکلمن، رئیس انجمن خدمات خارجی آمریکا (اتحادیه دیپلمات‌ها)، گفت که این گروه گزارش‌های پراکنده‌ای از سفیران در نقاط دوری مانند شرق آسیا و اقیانوسیه دریافت کرده که از طریق تماس تلفنی به آنها گفته شده باید تا ۱۵ یا ۱۶ ژانویه برکنار شوند. به فرستادگان دلیلی ارائه نشده است.

یک مقام وزارت امور خارجه که به دلیل حساسیت موضوع ناشناس باقی مانده، گفت حدود دوازده سفیر دستور ترک پست خود را دریافت کرده‌اند. دینکلمن گفت اطلاعات کاملی درباره تعداد فراخوانی شده‌ها ندارد.

این اقدام آخرین تغییر عمده در رده‌های دیپلماتیک تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ است و به ویژه غیرمعمول است، زیرا شامل فرستادگانی می‌شود که از خدمات خارجی حرفه‌ای برخاسته‌اند.

در حالی که عادی است که روسای جمهور جدید انتصاب‌های سیاسی به عنوان سفیر را جایگزین کنند، معمولاً به دیپلمات‌های حرفه‌ای اجازه داده می‌شود به خدمت ادامه دهند، زیرا درک می‌شود که به واسطه حضور در خدمات خارجی، خواسته‌های هر کس که در کاخ سفید است - صرف نظر از حزب سیاسی - را اجرا خواهند کرد.

اما دولت ترامپ اعتماد کمی به رده‌های حرفه‌ای وزارت امور خارجه داشته است. مقامات آن وزارت امور خارجه را سنگر لیبرالیسم خوانده‌اند و دولت پیش از این هزاران کارمند این وزارتخانه را اخراج کرده است.

دینکلمن اقدامات دولت را محکوم و پیشنهاد کرد که این اقدام به جایگاه دیپلماسی آمریکا آسیب خواهد رساند. وی گفت: «این اقدام همچنان اعتماد به توانایی خدمات خارجی حرفه‌ای برای اجرای مؤثر سیاست‌های رهبری منتخب کشور ما را تضعیف می‌کند.»

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اصرار کرد که این فراخوانی‌ها «یک فرآیند استاندارد در هر دولت» است.

منبع: پولیتیکو