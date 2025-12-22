دولت دونالد ترامپ در حال فراخوانی حدود ۵۰ سفیر و دیپلمات ارشد منصوب‌شده توسط جو بایدن از پست‌های خود در سراسر جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه با استناد به یک فهرست  اعلام کرد دولت ترامپ در حال فراخوانی حدود ۵۰ دیپلمات از سمت‌های سفیری و دیگر مقامات ارشد سفارت در سراسر جهان است که توسط رئیس‌جمهور سابق جو بایدن انتخاب شده بودند.

جاش روگین در پستی در شبکه ایکس گفت: «آن‌ها سراسر جهان را در بر می‌گیرند و همراه با چندین ده پست خالی موجود، تعداد بی‌سابقه‌ای از سفارتخانه‌ها و مأموریت‌های خارج از کشور آمریکا را بدون رهبر می‌گذارند. این فهرست به صورت داخلی در وزارت امور خارجه گردآوری شده و ممکن است موارد دیگر و همچنین تغییرات بیشتری در آینده وجود داشته باشد.»

این فهرست شامل کشور‌هایی از آفریقا، شرق آسیا و اقیانوسیه، اروپا، خاور نزدیک، جنوب و مرکز آسیا و آمریکای لاتین است.

جان دینکلمن، رئیس انجمن خدمات خارجی آمریکا (اتحادیه دیپلمات‌ها)، گفت که این گروه گزارش‌های پراکنده‌ای از سفیران در نقاط دوری مانند شرق آسیا و اقیانوسیه دریافت کرده که از طریق تماس تلفنی به آنها گفته شده باید تا ۱۵ یا ۱۶ ژانویه برکنار شوند. به فرستادگان دلیلی ارائه نشده است.

یک مقام وزارت امور خارجه که به دلیل حساسیت موضوع ناشناس باقی مانده، گفت حدود دوازده سفیر دستور ترک پست خود را دریافت کرده‌اند. دینکلمن گفت اطلاعات کاملی درباره تعداد فراخوانی شده‌ها ندارد.

این اقدام آخرین تغییر عمده در رده‌های دیپلماتیک تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ است و به ویژه غیرمعمول است، زیرا شامل فرستادگانی می‌شود که از خدمات خارجی حرفه‌ای برخاسته‌اند.

در حالی که عادی است که روسای جمهور جدید انتصاب‌های سیاسی به عنوان سفیر را جایگزین کنند، معمولاً به دیپلمات‌های حرفه‌ای اجازه داده می‌شود به خدمت ادامه دهند، زیرا درک می‌شود که به واسطه حضور در خدمات خارجی، خواسته‌های هر کس که در کاخ سفید است - صرف نظر از حزب سیاسی - را اجرا خواهند کرد.

اما دولت ترامپ اعتماد کمی به رده‌های حرفه‌ای وزارت امور خارجه داشته است. مقامات آن وزارت امور خارجه را سنگر لیبرالیسم خوانده‌اند و دولت پیش از این هزاران کارمند این وزارتخانه را اخراج کرده است.

دینکلمن اقدامات دولت را محکوم و پیشنهاد کرد که این اقدام به جایگاه دیپلماسی آمریکا آسیب خواهد رساند. وی گفت: «این اقدام همچنان اعتماد به توانایی خدمات خارجی حرفه‌ای برای اجرای مؤثر سیاست‌های رهبری منتخب کشور ما را تضعیف می‌کند.»

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اصرار کرد که این فراخوانی‌ها «یک فرآیند استاندارد در هر دولت» است.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: دولت ترامپ ، سفرای آمریکا
خبرهای مرتبط
روسیه: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با آمریکا و اوکراین وجود ندارد
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
دولت آمریکا انتشار پرونده‌های اپستین را آغاز کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اشتباه محاسباتی می‌تواند جرقه درگیری بعدی میان ایران و اسرائیل باشد
کلید شام در دست عمو سام
فروپاشی آهسته: توهم قدرت در برابر واقعیت انحطاط
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
مثلث امنیتی شرق مدیترانه علیه آنکارا
هشدار واشنگتن به کره جنوبی؛ منطقه حائل در اسارت آتش‌بس کهن
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
آخرین اخبار
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
آسه‌آن برای یافتن راه حل مناقشه تایلند و کامبوج تشکیل جلسه داد
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
روسیه: با آمریکا مذاکره می‌کنیم، اما اروپا جایگاهی ندارد
ترامپ فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه گرینلند منصوب کرد
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه هنگام تصویب بودجه ۲۰۲۶+ فیلم
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
انگلیس تصویب ۱۹ شهرک غیرقانونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد
حمله پهپادی اوکراین به دو کشتی و اسکله در کراسنودار روسیه
آلبا توقیف یک نفتکش دیگر ونزوئلایی را محکوم کرد
اشتباه محاسباتی می‌تواند جرقه درگیری بعدی میان ایران و اسرائیل باشد