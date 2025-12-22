باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دکتر ایگنات رودچنکو، متخصص قلب، تأکید می‌کند که به دست آوردن فشار خون دقیق نیاز به رعایت چندین مرحله اساسی قبل و حین اندازه‌گیری دارد.

در این گزارش دستورالعمل‌های بهینه‌ای که او توصیه می‌کند آمده است:

آمادگی اولیه:

در یک موقعیت راحت و پایدار بنشینید. قبل از اندازه‌گیری، به مدت ۳۰ دقیقه از سیگار کشیدن، خوردن یا مصرف مواد محرک (مانند قهوه) خودداری کنید.

حداقل ۵ دقیقه قبل از شروع، کاملاً استراحت کنید.

وضعیت نشسته در طول اندازه‌گیری:

با تکیه‌گاه بنشینید و پاهایتان را صاف روی زمین قرار دهید (بدون اینکه آنها را روی هم قرار دهید یا خم کنید).

دستی را که قرار است فشار آن اندازه‌گیری شود، روی یک سطح صاف (مانند میز) قرار دهید، به طوری که بازوی بالایی - جایی که کاف قرار می‌گیرد - در سطح قلب باشد.

قرار دادن کاف:

کاف را مستقیماً روی پوست لخت بازوی بالایی قرار دهید، نه روی لباس یا آستین‌های تا شده.

مطمئن شوید که در طول اندازه‌گیری هیچ فشار خارجی (مانند کیف، دستبند یا لباس تنگ) روی بازو یا کاف وجود ندارد.

در طول اندازه‌گیری:

از صحبت کردن یا حرکت خودداری کنید.

فشار خون خود را در هر دو بازو اندازه‌گیری کنید.

برای هر بازو سه بار فشارسنج بگیرید و بین هر بار فشارسنج یک دقیقه فاصله بگذارید.

تفسیر نتایج:

به فشارسنج اول اعتماد نکنید؛ ممکن است به دلیل کشش یا حرکت اولیه نادرست باشد.

میانگین حسابی فشارسنج‌های دوم و سوم را برای هر بازو محاسبه کنید و آن را نزدیکترین مقدار به واقعیت در نظر بگیرید.

با پیروی دقیق از این دستورالعمل‌ها، می‌توانید از فشار خون قابل اعتمادی اطمینان حاصل کنید که تشخیص بالینی مناسب و تصمیم‌گیری بهینه برای درمان را تسهیل می‌کند.

منبع: Lenta.ru