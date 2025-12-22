مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا گفت: امروز ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم به‌طور رسمی اعلام کنیم که بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت بازار نقره پرداخت و گفت: امروز ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم به‌طور رسمی اعلام کنیم که بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم. این برنامه نتیجه زحمات سازمان بورس و کالای ایران است و ان‌شاءالله ابزار‌های پیشرفته‌تری نیز برای نقره ایجاد خواهد شد تا بتوانیم به عنوان یک مرجع در این بازار، همانند سایر کالاها، فعالیت کنیم.

آراسته در پاسخ به این پرسش که مشکلی که وجود دارد این است که پذیره‌نویسی با آغاز معاملاتش ممکن است زمان‌بر باشد چرا این اتفاق رخ میدهد؟ گفت:  روال قانونی سازمان بورس برای صدور مجوز است، اما این روند طولانی نشود.

او افزود: فکر نمی‌کنم که این فرآیند خیلی طول بکشد، اما نگرانی مردم نباید وجود داشته باشد. چرا که این صندوق‌ها قبلاً خرید‌های زیادی انجام داده‌اند و بازدهی خوبی دارند. 

او گفت: اکنون سه صندوق نقره پذیره‌نویسی شد و فکر می‌کنم چند درخواست دیگر وجود داشته باشد.

برچسب ها: صندوق سرمایه گذاری ، بورس ایران ، بورس کالا
