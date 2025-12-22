باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه پس از مذاکرات با مقامات آمریکایی، قطری و مصری در میامی طی آخر هفته، اعلام کرد که ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

فیدان در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق گفت که این مذاکرات بر موانع پیشروی توافق به مرحله بعدی متمرکز بوده و افزود که اولویت این است که حکومت غزه توسط یک گروه تحت رهبری فلسطینیان تحویل گرفته شود.

مرحله اول شامل توقف خصومت‌ها، عقب‌نشینی جزئی اسرائیل، تبادل اسرا و ورود کمک‌های بشردوستانه بود. پیشروی به مرحله دوم، همانطور که در طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش‌بینی شده است، مستلزم استقرار یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی (ISF)، خلع سلاح حماس و عقب‌نشینی بیشتر اسرائیل و همچنین تشکیل یک حکومت تکنوکرات فلسطینی است.

منبع: آناتولی