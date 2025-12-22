باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، با هشدار نسبت به تسلط فزاینده افراط‌گرایان صهیونیست بر رژیم اسرائیل، تأکید کرد که هدف نهایی توسعه‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی، نابودی امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی و تثبیت نظام سرکوب علیه مردم فلسطین است.

وی تصمیم کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای تصویب ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد و آن را نقض صریح قوانین بین‌المللی و مقابله آشکار با اراده جامعه جهانی دانست. ابوالغیط تأکید کرد که کلیه قوانین بین‌المللی بر غیرقانونی بودن شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی تأکید دارند.

جمال رشدی، سخنگوی اتحادیه عرب، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی با هدف ایجاد مانع در برابر تشکیل کشور فلسطین با پیوستگی جغرافیایی صورت می‌گیرد. وی افزود که این اقدام، ماهیت واقعی دولت اسرائیل را که تحت کنترل افراط‌گرایان و شهرکنشینان قرار دارد، آشکار می‌سازد.

ابوالغیط تصریح کرد که گسترش شهرک‌سازی‌ها تحت هیچ شرایطی به آنها مشروعیت نخواهد بخشید. سخنگوی اتحادیه عرب نیز خشونت‌های شهرکنشینان افراطی علیه فلسطینیان را نوعی «تروریسم سازمان‌یافته» توصیف کرد که با چشم‌پوشی و حمایت نهاد‌های رسمی رژیم اشغالگر انجام می‌شود.

منبع: الغد