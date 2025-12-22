دبیرکل اتحادیه عرب، با هشدار نسبت به تسلط افراط‌گرایان صهیونیست بر رژیم اسرائیل، تأکید کرد هدف نهایی توسعه‌طلبی‌های این رژیم، نابودی امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی و تثبیت نظام سرکوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، با هشدار نسبت به تسلط فزاینده افراط‌گرایان صهیونیست بر رژیم اسرائیل، تأکید کرد که هدف نهایی توسعه‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی، نابودی امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی و تثبیت نظام سرکوب علیه مردم فلسطین است.

وی تصمیم کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای تصویب ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد و آن را نقض صریح قوانین بین‌المللی و مقابله آشکار با اراده جامعه جهانی دانست. ابوالغیط تأکید کرد که کلیه قوانین بین‌المللی بر غیرقانونی بودن شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی تأکید دارند.

جمال رشدی، سخنگوی اتحادیه عرب، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی با هدف ایجاد مانع در برابر تشکیل کشور فلسطین با پیوستگی جغرافیایی صورت می‌گیرد. وی افزود که این اقدام، ماهیت واقعی دولت اسرائیل را که تحت کنترل افراط‌گرایان و شهرکنشینان قرار دارد، آشکار می‌سازد.

ابوالغیط تصریح کرد که گسترش شهرک‌سازی‌ها تحت هیچ شرایطی به آنها مشروعیت نخواهد بخشید. سخنگوی اتحادیه عرب نیز خشونت‌های شهرکنشینان افراطی علیه فلسطینیان را نوعی «تروریسم سازمان‌یافته» توصیف کرد که با چشم‌پوشی و حمایت نهاد‌های رسمی رژیم اشغالگر انجام می‌شود.

منبع: الغد

برچسب ها: اتحادیه عرب ، دولت فلسطینی
خبرهای مرتبط
جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟
هشدار حماس نسبت به وقوع فاجعه در غزه
تمجید اتحادیه عرب از فناوری پیشرفته در انتخابات عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلید شام در دست عمو سام
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
حمله پهپادی اوکراین به دو کشتی و اسکله در کراسنودار روسیه
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
آخرین اخبار
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
آسه‌آن برای یافتن راه حل مناقشه تایلند و کامبوج تشکیل جلسه داد
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
روسیه: با آمریکا مذاکره می‌کنیم، اما اروپا جایگاهی ندارد
ترامپ فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه گرینلند منصوب کرد
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه هنگام تصویب بودجه ۲۰۲۶+ فیلم
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
انگلیس تصویب ۱۹ شهرک غیرقانونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد