طبق آخرین آمار‌های اعلام شده میزان تولید خودرو در آبان‌ماه به ۲۰ هزار و ۱۷۳ دستگاه رسید.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ طبق اعلام علی شیخ زاده میزان تولید خودرو در آبان‌ماه امسال معادل ۲۰ هزار و ۱۷۳ دستگاه بوده که این رقم در آذرماه به ۳۰ هزار و ۴۹۸ دستگاه افزایش یافت و رشدی معادل ۵۱.۲ درصد در این بازه زمانی یک ماهه را به ثبت رساند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به لزوم تسریع در فرآیند تحویل خودرو به مشتریان تاکید کرد: این افزایش تیراژ تولید در حالی محقق شد که هم‌زمان با آن، فرآیند تحویل خودروها با فوریت در دستور کار قرار گرفته و تلاش‌  خودروسازی بر این است تا خودروهای تولیدشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مشتریان برسد.

شیخ زاده همچنین به برنامه جامع این گروه خودروسازی برای توسعه محصول اشاره و خاطر نشان کرد: در کنار رشد تیراژ تولید گروه خودروسازی  توسعه محصول هم در بخش تجاری و هم در بخش سواری را با جدیت دنبال می‌کند و امسال شاهد معرفی محصولات متعدد و جدیدی به بازار خودرو بودیم که این مهم با معرفی چند محصول دیگر در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تقویت و نوسازی خانواده موتور قبلی و همچنین اضافه شدن یک خانواده موتور جدید برای محصولات متنوع گروه سایپا از اتفاقات مهم چند ماه گذشته این گروه خودروسازی است که به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و بهبود استانداردهای فنی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

