وزیر دفاع ایتالیا، اعلام کرد کشورش حتی پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) که طبق برنامه در پایان ۲۰۲۶ لبنان را ترک می‌کنند، به حضور نظامی خود در این کشور ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد که می‌خواهد حتی پس از خروج نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد که به آن تعلق دارد و طبق برنامه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ لبنان را ترک می‌کند، حضور نظامی خود را در این کشور حفظ کند.

گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در بیانیه‌ای در طول دیدار از لبنان گفت: «حتی پس از (نیروی حافظ صلح) یونیفیل، ایتالیا به سهم خود ادامه خواهد داد و با قاطعیت از حضور بین‌المللی و توسعه ظرفیت نیرو‌های مسلح لبنان حمایت خواهد کرد.»

سخنگوی وزارت دفاع ایتالیا در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه آیا این به معنای تمایل ایتالیا برای حفظ حضور نظامی در لبنان است، تأیید کرد که چنین است.

پیشتر، یک هیئت سازمان ملل که به لبنان سفر کرده بود، اعلام کرد با توجه به این که ماموریت نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، سال آینده میلادی به پایان می‌رسد، این گروه قصد دارد گزینه‌های موجود برای مناطق مرزی جنوب لبنان را بررسی کند.

گفته شده این هیئت نماینده ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل است. 

اظهارات این هیئت پس از آن بیان می‌شود که «نواف سلام» نخست وزیر لبنان اعلام کرد که کشورش پس از پایان دوره ماموریت نیرو‌های صلح‌بان سازمان ملل به نیروی کمکی در جنوب لبنان نیاز دارد تا خلاء موجود را پر کند.

شورای امنیت سازمان ملل تابستان امسال به اتفاق آرا به پایان ماموریت نیرو‌های صلح‌بان در جنوب لبنان (معروف به یونیفل) رأی داد. بر اساس این رأی، نیرو‌های یونیفل باید در پایان سال ۲۰۲۶ میلادی لبنان را ترک کنند.

این نیروی چند ملیتی پنج دهه است که در جنوب لبنان مستقر بوده و نقش مهمی بر وضعیت امنیتی آن داشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نیروهای حافظ صلح ، دولت لبنان
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
آمریکا با ادعای حق دفاع از خود، حمله اسرائیل به لبنان را توجیه کرد
ترامپ رسما تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین را آغاز کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلید شام در دست عمو سام
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
حمله پهپادی اوکراین به دو کشتی و اسکله در کراسنودار روسیه
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
آخرین اخبار
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
آسه‌آن برای یافتن راه حل مناقشه تایلند و کامبوج تشکیل جلسه داد
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
روسیه: با آمریکا مذاکره می‌کنیم، اما اروپا جایگاهی ندارد
ترامپ فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه گرینلند منصوب کرد
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه هنگام تصویب بودجه ۲۰۲۶+ فیلم
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
انگلیس تصویب ۱۹ شهرک غیرقانونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد