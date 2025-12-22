باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد که می‌خواهد حتی پس از خروج نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد که به آن تعلق دارد و طبق برنامه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ لبنان را ترک می‌کند، حضور نظامی خود را در این کشور حفظ کند.

گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در بیانیه‌ای در طول دیدار از لبنان گفت: «حتی پس از (نیروی حافظ صلح) یونیفیل، ایتالیا به سهم خود ادامه خواهد داد و با قاطعیت از حضور بین‌المللی و توسعه ظرفیت نیرو‌های مسلح لبنان حمایت خواهد کرد.»

سخنگوی وزارت دفاع ایتالیا در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه آیا این به معنای تمایل ایتالیا برای حفظ حضور نظامی در لبنان است، تأیید کرد که چنین است.

پیشتر، یک هیئت سازمان ملل که به لبنان سفر کرده بود، اعلام کرد با توجه به این که ماموریت نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، سال آینده میلادی به پایان می‌رسد، این گروه قصد دارد گزینه‌های موجود برای مناطق مرزی جنوب لبنان را بررسی کند.

گفته شده این هیئت نماینده ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل است.

اظهارات این هیئت پس از آن بیان می‌شود که «نواف سلام» نخست وزیر لبنان اعلام کرد که کشورش پس از پایان دوره ماموریت نیرو‌های صلح‌بان سازمان ملل به نیروی کمکی در جنوب لبنان نیاز دارد تا خلاء موجود را پر کند.

شورای امنیت سازمان ملل تابستان امسال به اتفاق آرا به پایان ماموریت نیرو‌های صلح‌بان در جنوب لبنان (معروف به یونیفل) رأی داد. بر اساس این رأی، نیرو‌های یونیفل باید در پایان سال ۲۰۲۶ میلادی لبنان را ترک کنند.

این نیروی چند ملیتی پنج دهه است که در جنوب لبنان مستقر بوده و نقش مهمی بر وضعیت امنیتی آن داشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه