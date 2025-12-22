باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف الدحیل قطر رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تراکتور به پایان رسید.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، مهدی ترابی، اودیل خامروبکوف، دانیال اسماعیلی فر، تومیسلاو اشترکالی، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری و امیرحسین حسین زاده

ترکیب تیم فوتبال الدحیل قطر

بورک، ادمیلسون جونیور، کریستوف پیونتک، لوییز آلبرتو، کریم بوضیاف، یوسف سابالی، البراک، بوریگاد، کاستیتو، بامبا و همام

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۱: شوت بازیکن الدحیل با اختلاف کم به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۳: ضربه آرام بازیکن خارجی تراکتور با اختلاف به بیرون از دروازه الدحیل رفت.

دقیقه ۶: ارسال نادری را گلر الدحیل در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۰: ارسال بازیکن الدحیل را شجاع خلیل زاده از محوطه جریمه تراکتور دور کرد.

دقیقه ۱۶: ضربه آرام امیر حسین حسین زاده را گلر الدحیل در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۸: ضربه شجاع خلیل زاده را مدافع الدحیل برگشت داد و در ریباند ضربه بازیکن خارجی تراکتور به بالای دروازه الدحیل رفت.

دقیقه ۲۷: ضربه هاشم نژاد را گلر الدحیل در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۸: ضربه امیر حسین حسین زاده به تیرک دروازه الدحیل برخورد کرد و گل نشد.

دقیقه ۳۱: بازیکن الدحیل در محوطه جریمه تراکتور با تکل بازیکن تراکتور به زمین خورد و داور مسابقه پنالتی اعلام کرد و بعد از بازبینی در VAR این پنالتی تایید شد.

دقیقه ۳۵: بوریگارد بازیکن خارجی الدحیل ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد.

دقیقه ۳۸: ارسال پرتاب کرنر بازیکن تراکتور را گلر الدحیل از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: محمد نادری در محوطه جریمه الدحیل سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم الدحیل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۸: ضربه هاشم نژاد را گلر الدحیل در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۰: ضربه ایستگاهی بازیکن خارجی تراکتور به تیر دروازه الدحیل خورد و در ریباند ضربه شجاع خلیل زاده وارد دروازه الدحیل شد و گل اول تراکتور به ثمر رسید و بعد از بازبینی ، VAR گل را تایید کرد.

دقیقه ۵۷: ضربه ایستگاهی بازیکن الدحیل به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۶۰: ضربه بازیکن الدحیل با اختلاف زیاد به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۶۱: ضربه آرام مهدی ترابی به بیرون از دروازه الدحیل رفت.

دقیقه ۶۳: ضربه ایستگاهی بازیکن الدحیل به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۶۴: ضربه سر بازیکن الدحیل به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۶۶: ضربه امیر حسین حسین زاده با اختلاف کم به بالای دروازه الدحیل رفت.

دقیقه ۶۸: ارسال اسماعیلی فر را مدافع الدحیل به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۹: ارسال ضربه کرنر بازیکن خارجی تراکتور را مدافع الدحیل دور کرد.

دقیقه ۷۱: ضربه بازیکن الدحیل با اختلاف به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۷۲: بازیکن الدحیل بر روی امیر حسین حسین زاده خطا کرد و بعد از بازبینی صحنه در VAR اخطاری به بازیکن الدحیل داده نشد.

دقیقه ۷۴: ضربه بازیکن الدحیل را علیرضا بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۶: هاشم نژاد در محوطه جریمه الدحیل سرنگون شد و بعد از بازبینی صحنه در VAR اعلام پنالتی برای تراکتور نشد.

دقیقه ۸۶: قبل از رسیدن توپ به بازیکن تراکتور، گلر الدحیل توپ را گرفت.

دقیقه ۸۹: ارسال دروژدک را مدافع الدحیل قطع کرد و مانع رسیدن توپ به حسین زاده شد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۲: امیر حسین زاده با ضربه ای تماشایی گل دوم تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۹۰+۵: ضربه ایستگاهی بازیکن الدحیل به دیواره دفاعی تراکتور برخورد کرد و این موقعیت از دست رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تراکتور به پایان رسید.