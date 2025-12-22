اتحادیه جهانی کشتی در پستی نوشت: برنده جایزه مسلط‌ترین کشتی‌گیر فرنگی اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۵ سعید اسماعیلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام اتحادیه جهانی کشتی سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان به عنوان مسلیط‌ترین کشتی‌گیر فرنگی در جهان شناخته شد.

اتحادیه جهانی در ادامه آورده است: در کارزار سال ۲۰۲۵ که تقریباً بدون نقص بود، فصل سعید اسماعیلی بی‌عیب‌ونقص سپری شد؛ جایی که او با فصلی مملو از عناوین، جایگاه خود را در میان برترین کشتی‌گیران این رشته تثبیت کرد. او با انباشتن مدال‌های طلای رقابت‌های قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، فصل را با رتبه شماره یک جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم به پایان رساند.

اسماعیلی در این سال به درصد پیروزی ۱۰۰ درصد دست یافت و هر ۱۱ مبارزه خود را با اقتدار به پیروزی رساند؛ به‌طوری که ۸ پیروزی بدون دادن امتیاز و ۷ برد با ضربه فنی به ثبت رساند.
در میان این پیروزی‌ها، دو برد ۹ بر صفر مقابل قهرمانان جهان آیتجان خالمخانوف (ازبکستان) و سباستین ناد (صربستان) نیز دیده می‌شود.

دارنده مدال طلای المپیک همچنین دو پیروزی مقابل حسرت جعفرف (جمهوری آذربایجان)، دارنده مدال برنز المپیک پاریس ۲۰۲۴، به دست آورد؛ یکی در فینال مسابقات جهانی و دیگری در دیدار فینال بازی‌های اسلامی برای کسب مدال طلا؛ جایی که او در لحظات پایانی زمان، با اجرای فن چهارامتیازی، عنوان قهرمانی را از رقیب اصلی خود گرفت.

معمولاً اوج سن یک کشتی‌گیر بین ۲۶ تا ۲۸ سالگی است؛ موضوعی که باید سایر کشتی‌گیران جهان را نگران کند، چرا که اسماعیلی در سن ۲۲ سالگی همچنان در حال قوی‌تر کردن مجموعه توانایی‌ها و ارتقای مهارت‌های خود است.

کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
سعید اسماعیلی طلایی شد + فیلم
سعید اسماعیلی عنوان بهترین کشتی‌گیر ماه را کسب کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
ماشاالله
۰
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
ماشاالله پسر ..دم غیرتت گرم
۰
۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
درودی قهرمان بی بیل پهلوان سعید اسماعیلی.دوستت دارم .همیشه بدرخشید غیورمرد ایران
۰
۱۱
