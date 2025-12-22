در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس اقلام مورد نیاز خانواده هایی که در سیل اخیر در شرق استان دچار خسارت شدند را تامین می کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات  - پس از بارندگی های شدید اخیر در هرمزگان و وقوع سیل و خسارت به منازل ساکنان شرق استان، شرکت نفت ستاره خلیج فارس پس از شناسایی نیازهای آسیب دیدگان، اقدام به تامین اقلام مورد نیاز آنان کرده است.
این اقلام شامل یخچال فریزر، اجاق گاز، آبگرمکن و فرش هستند تا هرچه سریعتر از مصائب و سختی‌های پیش آمده به ساکنان این مناطق کاسته شود و شرایط بازگشت این عزیزان به زندگی عادی تسریع یابد.
شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس همواره هم‌راستا با وظیفه اصلی خود که تأمین امنیت سبد سوخت کشور است، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را مد نظر قرار داده است و در خدمت‌رسانی و فعالیت‌های عام‌المنفعه به مردم شریف هرمزگان پیشگام بوده است.

