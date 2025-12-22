دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در طول ۷۳ روز پس از آغاز آتش‌بس، ۸۷۵ مورد نقض این توافق را مرتکب شده که به شهادت ۴۱۱ فلسطینی و مجروح شدن ۱۱۱۲ نفر دیگر انجامیده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد در طول ۷۳ روز پس از آغاز آتش‌بس، رژیم صهیونیستی ۸۷۵ مورد نقض این توافق را مرتکب شده که منجر به شهادت ۴۱۱ فلسطینی و مجروح شدن ۱۱۱۲ تن دیگر شده است.

در بیانیه این نهاد تأکید شده که اقدامات رژیم اشغالگر از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. همچنین رژیم صهیونیستی به تعهدات بشردوستانه خود عمل نکرده و تنها ۱۷۸۱۹ کامیون کمک‌های انسانی وارد غزه شده، در حالی که این تعداد باید به ۴۳۸۰۰ کامیون می‌رسید. این رقم نشان می‌دهد تنها ۴۱ درصد از تعهدات رژیم اشغالگر اجرایی شده است.

دولت غزه نسبت به بحران انسانی بی‌سابقه در این منطقه هشدار داده و آن را نتیجه محاصره و جلوگیری از ورود مواد اولیه برای ساخت سرپناه دانسته است.

در پایان این بیانیه، جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، رئیس‌جمهور آمریکا و کلیه ناظران و ضامنان آتش‌بس به مسئولیت‌پذیری و الزام رژیم اشغالگر به اجرای تعهداتش فراخوانده شده‌اند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس
خبرهای مرتبط
انگلیس تصویب ۱۹ شهرک غیرقانونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛
فروپاشی آهسته: توهم قدرت در برابر واقعیت انحطاط
لیندسی گراهام مدعی شد: حماس و حزب‌الله در حال تجدید تسلیحات خود هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلید شام در دست عمو سام
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
حمله پهپادی اوکراین به دو کشتی و اسکله در کراسنودار روسیه
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
آخرین اخبار
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
آسه‌آن برای یافتن راه حل مناقشه تایلند و کامبوج تشکیل جلسه داد
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
روسیه: با آمریکا مذاکره می‌کنیم، اما اروپا جایگاهی ندارد
ترامپ فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه گرینلند منصوب کرد
دیکته‌گویی فرستاده آمریکا به دولت عراق
درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه هنگام تصویب بودجه ۲۰۲۶+ فیلم
طلا برای اولین بار از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کرد
انگلیس تصویب ۱۹ شهرک غیرقانونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد