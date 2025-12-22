باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر رسانهای دولت غزه اعلام کرد در طول ۷۳ روز پس از آغاز آتشبس، رژیم صهیونیستی ۸۷۵ مورد نقض این توافق را مرتکب شده که منجر به شهادت ۴۱۱ فلسطینی و مجروح شدن ۱۱۱۲ تن دیگر شده است.
در بیانیه این نهاد تأکید شده که اقدامات رژیم اشغالگر از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است. همچنین رژیم صهیونیستی به تعهدات بشردوستانه خود عمل نکرده و تنها ۱۷۸۱۹ کامیون کمکهای انسانی وارد غزه شده، در حالی که این تعداد باید به ۴۳۸۰۰ کامیون میرسید. این رقم نشان میدهد تنها ۴۱ درصد از تعهدات رژیم اشغالگر اجرایی شده است.
دولت غزه نسبت به بحران انسانی بیسابقه در این منطقه هشدار داده و آن را نتیجه محاصره و جلوگیری از ورود مواد اولیه برای ساخت سرپناه دانسته است.
در پایان این بیانیه، جامعه بینالمللی، سازمان ملل متحد، رئیسجمهور آمریکا و کلیه ناظران و ضامنان آتشبس به مسئولیتپذیری و الزام رژیم اشغالگر به اجرای تعهداتش فراخوانده شدهاند.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین