روز چهارشنبه با عبور موج بارشی ضعیفی از کشور در برخی نقاط استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، البرز و تهران بارش پراکنده برف و باران و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جوی آرام در کشور خواهیم داشت و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده ها مواجه هستیم.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه با عبور موج بارشی ضعیفی از کشور در برخی نقاط استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، البرز و تهران بارش پراکنده برف و باران و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

او بیان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در استان‌های گیلان غرب، مازندران و اردبیل بارش پیش بینی می شود.

وی افزود: امشب آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به هشت و کمینه دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

