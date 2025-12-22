باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب دهقاندهنوی مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران در نشست خبری گفت: مطابق مصوبات جدید، نهادهها باید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شود، اما در عمل این روند با تأخیر و به صورت قطره چکانی در جریان است و هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد.
وی افزود: نهاده ها باید در چارچوب اتحادیه های تعاونی کشاورزی و تعاونی های تحت پوشش آنها بین دامداران توزیع شود، اما متأسفانه در عمل تشکلها بطور جدی بکار گرفته نمیشوند
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران ادامه داد: پس از ۱۵ روز پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی توانستیم تنها ۲۸۰۰ تن جو دریافت و بین دامداران خرده پا دارای سهمیه کم در بازارگاه توزیع کنیم، در حالی که مقدار مصرف دامداران استان ماهانه ۲۷تن جو و۳۷ هزارتن ذرت و ۱۹ هزار تن کنجاله سویا میباشد که این نهاده ها به اندازه کافی در اختیار تولید کنندگان قرار نمیگیرد.
به گفته وی، هنوز هیچ یک از نهادهها به اندازه مورد نیاز در سامانه بازارگاه توزیع نشده است و کمبود شدید ذرت و سویا وجود دارد، بهطوری که دامداران ناچار به خرید آزاد شدهاند.
دهقاندهنوی با بیان اینکه در هفته گذشته حدود یک میلیون تن نهاده برای دامداران صنعتی مرغداری های بزرگ در سامانه بازارگاه بارگذاری شد،در حالیکه برای دامداران سنتی و خرد و پرواربندان سهمیه در بازارگاه تخصیص داده نشده و آنها فشار مضاعفی با خرید نهاده ها از بازار ازاد تحمل می کنند.
وی با بیان اینکه به نماینده تشکلها در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی ها اجازه حضور داده نمیشود، گفت:حتی در جلسات ستاد تنظیم بازار، هنگام قیمتگذاری شیر خام ، نمایندهای از دامداران حضور ندارد وصنایع لبنی برای شیر دامداران قیمت تعیین میکنند. چنین سازوکاری در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و خلاف اصول قانونی است.
رفع مشکلات زیست محیطی دامداران با یاری دولت
وی با اشاره به مسائل حقوقی و محیط زیستی دامداران منطقه فشافویه گفت: مسائل محیط زیستی دامداری های این منطقه بر اساس نظر سازمان محیط زیست در حال پیگیری است اما رفع که نیازمند تجهیزات به روز زیست محیطی است نیازمند همراهی دستگاه های حاکمیتی هستیم زیرا دامداران با سرمایه های خرد خود به تنهایی نمی توانند این مسائل را رفع کنند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران درباره شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی اخیر گفت: واکسن سویه SAT1 دیر برای مقابله در اختیار دامداران قرار گرفت که این امر منجر به خسارات سنگین به دامداران شد به طوری که هزاران گوساله کوچک تلف و همچنین هزاران گاوشیری راهی کشتارگاه شدند البته طبق اعلام سازمان دامپزشکی استان تهران سویه بیماری تب برفکی تحت کنترل در آمده است .