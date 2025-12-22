مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران گفت: هنوز هیچ یک از نهاده‌ها به اندازه مورد نیاز در سامانه بازارگاه توزیع نشده است و کمبود شدید ذرت و سویا وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب دهقان‌دهنوی مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران در نشست خبری گفت: مطابق مصوبات جدید، نهاده‌ها باید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شود، اما در عمل این روند با تأخیر و به صورت قطره چکانی در جریان است  و هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد.

وی افزود: نهاده ها  باید در  چارچوب اتحادیه های  تعاونی کشاورزی  و تعاونی های تحت پوشش آنها بین دامداران توزیع شود، اما متأسفانه در عمل تشکل‌ها بطور جدی بکار گرفته نمی‌شوند

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران ادامه داد: پس از ۱۵ روز پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی توانستیم تنها ۲۸۰۰ تن جو دریافت و بین دامداران خرده پا دارای سهمیه کم در بازارگاه توزیع کنیم، در حالی که مقدار  مصرف دامداران استان ماهانه ۲۷تن جو و۳۷ هزارتن ذرت و ۱۹ هزار تن کنجاله  سویا  میباشد که این نهاده ها به اندازه کافی در اختیار تولید کنندگان قرار نمی‌گیرد.

به گفته وی، هنوز هیچ‌ یک از نهاده‌ها به اندازه مورد نیاز در سامانه بازارگاه توزیع نشده است و کمبود شدید ذرت و سویا وجود دارد، به‌طوری که دامداران ناچار به خرید آزاد شده‌اند.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه در هفته گذشته حدود یک میلیون تن نهاده برای دامداران صنعتی مرغداری های بزرگ در سامانه بازارگاه بارگذاری شد،در حالیکه برای دامداران سنتی  و خرد و پرواربندان سهمیه در بازارگاه تخصیص داده نشده و آنها فشار مضاعفی با خرید نهاده ها از بازار ازاد تحمل می کنند.

وی با بیان اینکه به نماینده تشکل‌ها در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی ها  اجازه حضور داده نمی‌شود، گفت:حتی در جلسات ستاد تنظیم بازار، هنگام قیمت‌گذاری شیر خام ، نماینده‌ای از دامداران حضور ندارد وصنایع لبنی برای شیر دامداران قیمت تعیین می‌کنند. چنین سازوکاری در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و خلاف اصول قانونی است.

رفع مشکلات زیست محیطی دامداران با یاری دولت

وی با اشاره به مسائل حقوقی و محیط زیستی دامداران منطقه فشافویه گفت: مسائل محیط زیستی دامداری های این منطقه بر اساس نظر سازمان محیط زیست در حال پیگیری است اما رفع که نیازمند تجهیزات به روز زیست محیطی است نیازمند همراهی دستگاه های حاکمیتی هستیم زیرا دامداران با سرمایه های خرد خود به تنهایی نمی توانند این مسائل را رفع کنند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران درباره  شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی  اخیر گفت: واکسن سویه SAT1 دیر برای مقابله در اختیار دامداران قرار گرفت که این امر منجر به خسارات سنگین به دامداران شد به طوری که هزاران گوساله کوچک تلف و همچنین هزاران گاوشیری راهی کشتارگاه شدند البته  طبق اعلام سازمان دامپزشکی استان تهران سویه  بیماری تب برفکی تحت کنترل در آمده است .

 

برچسب ها: نهاده دامی ، واردات نهاده ، صنعت دامپروری
خبرهای مرتبط
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
۵ میلیون تن انواع نهاده دامی در مبادی شمالی و جنوبی کشور موجود است
عطش بازار نهاده‌های دامی چه زمانی فروکش می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
خرید و فروش امتیاز وام مسکن پایان یافت
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
آغاز پذیره نویسی ۳ صندوق نقره از امروز در بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ دی ماه ۱۴۰۴
میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها به ۳۵تا ۵۰ درصد رسید + فیلم
مردم رسید خرید‌های خود را چک کنند+فیلم
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
آخرین اخبار
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نود و یکمین حراج سکه طلا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
استفاده از ظرفیت های تولید داخل در ساخت مسکن در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت
بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی
افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره/ ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد 
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
خرید و فروش امتیاز وام مسکن پایان یافت
کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتور‌های خرید از طریق اجرای مالیات برخط
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
داشبورد مدیریت رصد پروژه‌های تجدیدپذیر برای رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود
آغاز فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده / صورت‌حساب کاغذی رسماً حذف شد
خیز بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
میوه به اندازه کافی تامین و ذخیره‌سازی شده است
«رجا» متولی قطار حومه‌ای شد+عکس
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است