پنجمین دوره جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در هند با صدرنشینی ایران در رشته تیمی زورخانه‌ای آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین دوره مسابقات جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور هفت کشور از امروز اول دی‌ماه به میزبانی کشور هند آغاز شد.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های ایران، عراق، بلاروس، جمهوری آذربایجان، اوگاندا، تانزانیا و هند حضور دارند و ورزشکاران در رشته‌های مختلف به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

مسابقات بخش ورزش تیمی زورخانه‌ای امروز برگزار شد که در پایان، تیم ایران با کسب ۷۴۵ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول قرار گرفت. پس از ایران، تیم عراق با ۳۷۲ امتیاز و تیم جمهوری آذربایجان با ۳۶۴ امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین تیم اوگاندا ۳۱۴ امتیاز، تیم تانزانیا ۲۴۱ امتیاز، تیم بلاروس ۲۱۶ امتیاز و تیم میزبان هند ۱۹۲ امتیاز کسب کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، رقابت‌های این دوره از جام جهانی از بعدازظهر در رشته انفرادی و فردا با برگزاری مسابقات رشته کشتی پهلوانی ادامه خواهد یافت.

منبع: فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی

برچسب ها: تیم ملی زورخانه ای ، فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی
