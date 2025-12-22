وزرای خارجه روسیه و ونزوئلا در تماس تلفنی، اقدامات اخیر ایالات متحده علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، روز دوشنبه اعلام کرد که با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تماس تلفنی داشته و طی آن دو طرف در مورد اقدامات اخیر ایالات متحده علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا گفت‌و‌گو و همکاری دوجانبه را تأیید کردند.

پینتو در پیام تلگرامی خود نوشت: «تهاجمات و نقض فاحش حقوق بین‌الملل که در کارائیب در حال انجام است را مرور کردیم: حملات به کشتی‌ها، اعدام‌های فراقضایی و اقدامات غیرقانونی دزدی دریایی که توسط دولت ایالات متحده انجام می‌شود.»

وی گفت لاوروف همبستگی روسیه با ونزوئلا و رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو را ابراز کرده و قول پشتیبانی کامل در برابر آنچه مسکو به عنوان اقدام خصمانه می‌بیند داده است و افزود: «آن‌ها از ونزوئلا در دفاع از منطقه صلح سلاک حمایت می‌کنند.»

این تماس پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده توقیف یک تانکر نفتی در سواحل ونزوئلا را تأیید کرد که مشکوک به حمل نفت خام تحریمی بود. علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است اواخر روز دوشنبه همراه با پیت هگسث، وزیر دفاع، اطلاعیه‌ای منتشر کند.

منبع: تاس

برچسب ها: روسیه و ونزوئلا ، تانکر نفتی
