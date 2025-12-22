باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، روز دوشنبه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، باید در دیدار پیش رو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اصرار کند که به اسرائیل اجازه داده شود حمله به حماس در غزه ادامه یابد.
اسموتریچ پیش از جلسه فراکسیون حزب صهیونیسم مذهبی در کنست گفت اسرائیل باید «فقط اندکی قبل از تحقق هدف اصلی متوقف نشود» و ادعا کرد که «حماس نمیتواند در پایان این جنگ در غزه وجود داشته باشد.» وی همچنین اعلام کرد که نتانیاهو باید به کرانه باختری بپردازد و ادعا کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین یک «نهاد تروریستی است که باید ریشهکن شود.»
این اظهارات پیش از سفر مورد انتظار نتانیاهو به آمریکا در اواخر این ماه مطرح میشود، که طی آن ممکن است او نگرانیهای اسرائیل درباره تولید موشکهای بالستیک ایران و ادعای بازسازی تأسیسات غنیسازی اورانیوم را نیز به ترامپ اطلاع دهد.
منبع: الجزیره