رقابت‌های دوچرخه سواری جایزه بزرگ گرن فوندو امارات با حضور ملی پوشان کشورمان در قالب تیم‌های باشگاهی برگزار شد که ناطقی با کسب عنوان هفتم بهترین نتیجه را در میان رکابزنان ایران کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ فوندو امارات در دو بخش زنان و مردان و با حضور بیش از هزار رکابزن از ۶۸ کشور در مسافت ۱۵۰ کیلومتر در مسیر العین به ابوظبی برگزار شد. میزبان این رقابت‌ها در مجموع ۵۵۰ هزار دلار برای برترین‌ها و رکابزنان برتر این رقابت‌ها جایزه تعیین کرده بودند که قهرمانان زن و مرد هرکدام حدود ۳۰ هزار دلار جایزه نقدی دریافت کردند و رده‌بندی جوایز تا ۵۰ نفر برتر ادامه داشت. در این رقابت‌ها رکابزنان زن و مرد ملی پوش کشورمان هم در قالب تیم‌های باشگاهی حضور داشتند. مهدی ناطقی از ایران در بین نمایندگان کشورمان در رده هفتم ایستاد و بهترین نتیجه را از آن خود کرد. علی لبیب رکابزن المپین ایران هم چهل و نهم شد. ناطقی، فهیم، سهرابی، معصومی و عسکری در ترکیب تیم ALADAM TEAM عنوان چهارم تیمی را کسب کردند. صفرزاده، لبیب و آقاکاشی هم از تیم Alwathba Maxfit در جایگاه ششم قرار گرفتند.

نتایج رکابزنان ایرانی در بخش آقایان به این ترتیب است:

- مهدی ناطقی هفتم
- امیرحسین فهیم نهم
- سعید صفرزاده بیستم
- مهدی سهرابی بیست و سوم
- علی لبیب چهل و نهم
- مهدی آقاکاشی هشتاد و یکم
- عبداله معصومی نود چهارم
- حسین عسگری صد و هفتادو ششم

همچنین بانوان ایرانی در ترکیب تیم VIB SPORTS WOMEN TEAM در بخش تیمی در جایگاه هفتم قرار گرفتند.

نتایج رکابزنان ایرانی در بخش بانوان هم به این شرح می‌باشد:

- پانته‌آ قلی‌پور بیست و چهارم
- مائده نظری سی‌ام
- الیکا یوسفی چهل و یکم
- آلا احمدی هشتاد و پنجم
- ساناز ایرانمنش و الهه امامی، پنج کیلومتر مانده به خط پایان، مسابقه را به علت نقص فنی به پایان نرساندند (DNF) و در رده‌بندی پایانی قرار نگرفتند.

این اولین رقابت نمایندگان کشورمان برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیای عربستان ۲۰۲۶ می‌باشد. رقابت‌های جاده قهرمانی آسیا در عربستان در مسافت ۱۵۵ کیلومتر در اواسط بهمن ماه برگزار خواهد شد.

منبع: مهر

برچسب ها: مسابقات دوچرخه سواری ، دوچرخه سواری
