مقامات محلی روز دوشنبه اعلام کردند سه نفر در یک انفجار و آتشسوزی در یک کارخانه شیمیایی نزدیک شهر لیون در جنوب شرقی فرانسه به شدت مجروح شدهاند.
فرماندار بخش رون در شبکه ایکس گفت که به مردم توصیه شده از منطقه دوری کنند و در داخل ساختمانها بمانند، اما «در این زمان» خطری از نظر سمیت برای ساکنان محلی وجود ندارد.
وی گفت نفر چهارم آسیب کمتری دیده و آتشسوزی تحت کنترل درآمده است.
حدود ۱۰۰ آتشنشان در محل حاضر بودند و یک جاده اصلی مسدود شده است، همانطور که مسیرهای ریلی و رودخانهای در منطقه بسته شدهاند.
الکم، شرکت شیمیایی نروژی مالک این کارخانه، سیلیکون، آلیاژهای صنعت ریختهگری، کربن و میکروسیلیکا و سایر مواد را تولید میکند.
الکم گفت: «تحقیقاتی برای تعیین شرایط دقیق انفجار انجام خواهد شد.»
منبع: خبرگزاری فرانسه