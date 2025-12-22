باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، روز دوشنبه گفت که ایران اخیراً در حال انجام رزمایش‌های نظامی بوده و مدعی شد که اسرائیل تحولات را زیر نظر دارد.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه لفاظی های خود مدعی شد که این رژیم در حال انجام «آماده‌سازی‌های لازم» است و ادعا کرد «هر اقدام تهران علیه اسرائیل با واکنش بسیار سختی رو‌به‌رو خواهد شد.» نتانیاهو اظهارات مضحک خود را در جریان اجلاس سه‌جانبه با نخست‌وزیر یونان و رئیس‌جمهور قبرس در اورشلیم بیان کرد.

وی گفت که در دیدار پیش رو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین توضیح داد که گفت‌و‌گو‌ها بر وضعیت غزه و لبنان متمرکز خواهد بود.

منبع: تایمز اسرائیل