شبکه المسیره گزارش داده که عربستان سعودی مناطق مرزی استان صعده در یمن را هدف حمله قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش شبکه المسیره وابسته به جنبش انصارالله یمن، عربستان سعودی روز دوشنبه مناطق مرزی استان صعده را مورد حمله قرار داده که منجر به مجروح شدن چند غیرنظامی از جمله یک شهروند یمنی و یک مهاجر آفریقایی شده است.

این گزارش حاکی است که حملات مرزی عربستان به مناطق مسکونی در نزدیکی مرز دو کشور، از جمله مناطق آل ثابت و آل الشیخ نیز ادامه داشته است.

مرز عربستان و یمن از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون شاهد درگیری‌های متناوب و حملات مرزی بوده که موجب کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در دو طرف مرز شده است. این درگیری‌ها در چارچوب جنگ گسترده‌تر در یمن و دخالت ائتلاف به رهبری عربستان در این کشور رخ می‌دهد.

منبع: المسیره