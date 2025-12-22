تیم فوتبال الهلال عربستان در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا با وجود غیبت چند مهره اصلی خود موفق شد مقابل الشارجه به برتری یک بر صفر دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و الشارجه امارات در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا (نخبگان) دوشنبه شب به مصاف یکدیگر رفتند.

الهلال در این دیدار چند مهره کلیدی خود از جمله یاسین بونو دروازه‌بان مراکشی و کالیدو کولیبالی مدافع سنگالی را به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا و حمد الیامی را به علت مصدومیت در اختیار نداشت.

علاوه بر این، سیمونه اینزاگی سرمربی الهلال به پنج بازیکن ملی‌پوش این تیم شامل سالم الدوسری، محمد کنو، حسن تمبکتی، عبدالله الحمدان و ناصر الدوسری استراحت داد.

در دقیقه ۳۲ ایگور کرونادو برای الشارجه گلزنی کرد، اما این گل پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدئویی مردود اعلام شد.

در ادامه الهلال در دقیقه ۸۱ توسط مالکوم به گل رسید تا برنده این دیدار شود.

با این پیروزی، الهلال ۱۸ امتیازی شد و به روند صدرنشینی خود ادامه داد و الشارجه نیز با ۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: الهلال ، الشارجه
خبرهای مرتبط
پیروزی الهلال مقابل حریف استقلال
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
چراغ سبز رودریگو به الهلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
آخرین اخبار
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد
قرارداد سرمربی طارمی در المپیاکوس تمدید شد
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم