تیم فوتبال الهلال عربستان در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا با وجود غیبت چند مهره اصلی خود موفق شد مقابل الشارجه به برتری یک بر صفر دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و الشارجه امارات در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا (نخبگان) دوشنبه شب به مصاف یکدیگر رفتند.

الهلال در این دیدار چند مهره کلیدی خود از جمله یاسین بونو دروازه‌بان مراکشی و کالیدو کولیبالی مدافع سنگالی را به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا و حمد الیامی را به علت مصدومیت در اختیار نداشت.

علاوه بر این، سیمونه اینزاگی سرمربی الهلال به پنج بازیکن ملی‌پوش این تیم شامل سالم الدوسری، محمد کنو، حسن تمبکتی، عبدالله الحمدان و ناصر الدوسری استراحت داد.

در دقیقه ۳۲ ایگور کرونادو برای الشارجه گلزنی کرد، اما این گل پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدئویی مردود اعلام شد.

در ادامه الهلال در دقیقه ۸۱ توسط مالکوم به گل رسید تا برنده این دیدار شود.

با این پیروزی، الهلال ۱۸ امتیازی شد و به روند صدرنشینی خود ادامه داد و الشارجه نیز با ۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت.

منبع: ایرنا