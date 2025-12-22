بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عبری‌زبان، صدای انفجار شدیدی در منطقه رامات‌گان در شرق تل‌آویو شنیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عبری‌زبان، صدای انفجار شدیدی در منطقه رامات‌گان در شرق تل‌آویو شنیده شده است. روزنامه معاریو تأیید کرده که این حادثه در محله نیو یهوشع رامات‌گان رخ داده و نیرو‌های پلیس رژیم صهیونیستی بلافاصله در محل حاضر شده‌اند.

مقامات پلیس رژیم صهیونیستی علت احتمالی این رویداد را یک بمب صوتی اعلام کرده‌اند، اما تاکنون اطلاعات بیشتری درباره جزئیات حادثه منتشر نکرده‌اند. اینگونه حوادث در شرایطی رخ می‌دهد که خشونت‌ها و درگیری‌های ناشی از سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، امنیت را در سرزمین‌های اشغالی نیز تحت تأثیر قرار داده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انفجار ، اراضی اشغالی
خبرهای مرتبط
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلید شام در دست عمو سام
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
آخرین اخبار
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
آسه‌آن برای یافتن راه حل مناقشه تایلند و کامبوج تشکیل جلسه داد
تزلزل در پله‌های هواپیما؛ موج جدید گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی ترامپ