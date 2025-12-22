باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عبری‌زبان، صدای انفجار شدیدی در منطقه رامات‌گان در شرق تل‌آویو شنیده شده است. روزنامه معاریو تأیید کرده که این حادثه در محله نیو یهوشع رامات‌گان رخ داده و نیرو‌های پلیس رژیم صهیونیستی بلافاصله در محل حاضر شده‌اند.

مقامات پلیس رژیم صهیونیستی علت احتمالی این رویداد را یک بمب صوتی اعلام کرده‌اند، اما تاکنون اطلاعات بیشتری درباره جزئیات حادثه منتشر نکرده‌اند. اینگونه حوادث در شرایطی رخ می‌دهد که خشونت‌ها و درگیری‌های ناشی از سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، امنیت را در سرزمین‌های اشغالی نیز تحت تأثیر قرار داده است.

منبع: الجزیره