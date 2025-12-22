باشگاه خبرنگاران؛ فاطمه خاجی زاده - مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی گفت:با تشکیل جلسات شورای طبقهبندی زندانهای استان و پیگیری مددکاران اجتماعی، دو روز مانده به شب یلدا ۱۲۴ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد واجد شرایط با مساعدت خیرین، ستاد دیه و اجرای ارفاقات قانونی آزاد شدند.که بیشترین آمار آزادی مربوط به زندان خوی با ۲۵ نفر و زندان ارومیه با ۱۶ نفر بوده است.
مراد فتحی افزود: در این اقدام انساندوستانه، بخشی از آزادیها با پرداخت بدهی از سوی خیرین و جلب رضایت شکات توسط مددکاران اجتماعی و مسئولان زندانها انجام شد و بخشی دیگر در نتیجه بررسیهای قضایی و موافقت مقامات ذیصلاح در شورای طبقهبندی حاصل گردید.
مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی، با اشاره به نقش خیرین در این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: حضور خیرین در کنار زندانیان و خانوادههای آنان جلوهای از همبستگی اجتماعی است که پیام مهربانی و انس را در شب یلدا، بلندترین شب سال، پررنگتر میکند.
وی ادامه داد: با همکاری دستگاه قضایی، ستاد دیه و مجموعه زندانها تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی و حمایتهای مردمی، زمینه بازگشت آبرومندانه زندانیان بیشتری را به خانواده و جامعه را فراهم کنیم.