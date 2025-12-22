از ابتدای سال جاری ۳۷ میلیون لیتر نفت سفید در مناطق روستایی و شهری فاقد گاز طبیعی جنوب آذربایجان غربی توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب به خبرنگار ما گفت: در ۹ ماهه گذشته ۳۷ میلیون لیتر نفت سفید از طریق ۲۵۳مرکز عرضه این فرآورده، در مناطق سخت گذر و فاقد گاز طبیعی ۱۱ شهرستان جنوبی استان توزیع شده است.

رحمت حاجی زاده با بیان اینکه میزان توزیع نفت سفید در بین خانوارهای فاقد گاز طبیعی این مناطق نسبت به سال گذشته، ۳۲ درصد کاهش یافته است افزود: توسعه شبکه گازرسانی و بازنگری و ویرایش در تخصیص کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول از دلایل کاهش تعداد خانوارها و به تبع آن میزان توزیع نفت سفید بوده است.