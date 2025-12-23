رئیس مرکز اورژانس فارس از وقوع دو حادثه ترافیکی در شهرستان‌های سپیدان و شیراز خبر داد که در مجموع منجر به مصدومیت ۱۰ نفر و جان باختن ۲ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود عابد با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۳:۴۴ روز یکم دی ۱۴۰۴، گزارشی از وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی رانا و پراید در محور سپیدان، شش‌پیر لاین به سمت دلخان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

او افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل شدند.

رئیس اورژانس فارس ادامه داد: همچنین ساعت ۱۵:۰۱، حادثه برخورد دو دستگاه پژو ۴۰۵ در محور کهمره سرخی شیراز، نزدیک به روستای رمغان رخ داد که متأسفانه در این سانحه ۲ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه اورژانس جان خود را از دست داده بودند.

عابد تصریح کرد: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی در صحنه، ۳ مصدوم به بیمارستان نمازی و ۲ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند؛ برای امدادرسانی به این حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

او در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و جاده‌ای، با سرعت مطمئنه و دقت بیشتری رانندگی کنند تا از بروز حوادث تلخ جلوگیری شود.

 

برچسب ها: تصادف ، اورژانس فارس ، حوادث ترافیکی
