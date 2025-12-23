بنابر گفته مسئولان، از مجموع ۲۹ تن موجودی نقره انبار شده در بورس کالا از سال گذشته تاکنون، ۲۰ تن تولید داخل و ۹ تن وارداتی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - روز گذشته، بورس کالای ایران شاهد آغاز پذیرهنویسی صندوقهای سرمایهگذاری نقره بود که این اقدام به عنوان یک گام مهم در جهت توسعه بازار نقره و ایجاد یک بستر قانونی و شفاف برای سرمایهگذاران محسوب میشود این صندوقها با هدف جذب سرمایههای مردمی و ارائه یک گزینه سرمایهگذاری مطمئن در بازار نقره ایجاد شدهاند.
نقره در بورس کالا که جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا با اشاره به آن اظهار کرد: زمانی که سال گذشته بازار نقره را آغاز کردیم، تنها دو تولیدکننده داخلی عرضه داشتند، اما با رشد بازار امروز تعداد عرضهکنندگان نقره به ۹ شرکت تولیدی داخلی رسیده است؛ از مجموع ۲۹ تن موجودی نقره انبار شده از سال گذشته تاکنون، ۲۰ تن تولید داخل و ۹ تن وارداتی بوده است. این روند نشان میدهد که اگر منافع تولیدکننده و عرضه کننده به درستی لحاظ شود، بازار خود به خود توسعه پیدا خواهد کرد.
سازوکار بورس کالا باعث ارتقای کیفیت میشود
در ادامه هم صیدی رئیس سازمان بورس بیان کرد: نقره با توجه به بازار مصرف بزرگ و کاربرد بالایی که در صنایع دارد، امتیازاتی نسبت به طلا دارد و به آینده آن امیدوار هستم؛ پس از یکسال از راه اندازی بازار گواهی نقره و بعد از آنکه از عرضه مستمر و پایدار نقره در بازار مطمئن شدیم، مجوز راه اندازی صندوق نقره صادر شد.
او افزود: سازوکار بورس کالا باعث ارتقای کیفیت، افزایش شفافیت و کشف واقعی قیمتها میشود؛ طبیعی است ذینفعان نامشروع از توسعه و اقدامات بورس کالا ناراضی باشند؛ چرا که منافع نادرستشان قطع میشود؛ در بورس کالا، خریدار و فروشنده بهتر و سریعتر یکدیگر را پیدا میکنند، هزینههای اضافی مبادله حذف میشود و در نهایت قیمتها اصلاح و مسیر توسعه اقتصادی هموار میشود؛ بورس کالا یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی کشورهاست.
بازار رسمی برای نقره
سرانجام پذیره نویسی سه صندوق سرمایهگذاری نقره در بورس کالا عملیاتی شد مسیری که حالا میتواند سبب شکلگیری یک بازار شفاف در این حوزه شود و در این رابطه رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و صندوقهای کالایی بورس کالا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت بازار نقره پرداخت و گفت: امروز ما به نقطهای رسیدیم که میتوانیم بهطور رسمی اعلام کنیم که بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم. این برنامه نتیجه زحمات سازمان بورس و کالای ایران است و انشاءالله ابزارهای پیشرفتهتری نیز برای نقره ایجاد خواهد شد تا بتوانیم به عنوان یک مرجع در این بازار، همانند سایر کالاها، فعالیت کنیم.
آراسته در پاسخ به این پرسش که مشکلی که وجود دارد این است که پذیرهنویسی با آغاز معاملاتش ممکن است زمانبر باشد چرا این اتفاق رخ میدهد؟ گفت: روال قانونی سازمان بورس برای صدور مجوز است، اما این روند طولانی نشود.
او افزود: فکر نمیکنم که این فرآیند خیلی طول بکشد، اما نگرانی مردم نباید وجود داشته باشد. چرا که این صندوقها قبلاً خریدهای زیادی انجام دادهاند و بازدهی خوبی دارند؛ اکنون سه صندوق نقره پذیرهنویسی شد و فکر میکنم چند درخواست دیگر وجود داشته باشد.
صندوقهای سرمایهگذاری نقره که کارشناسان بر این باورند که با راهاندازی این صندوقها، بازار نقره در کشور به یک مرجع معتبر تبدیل خواهد شد. نقره به عنوان یک فلز گرانبها، در صنایع مختلفی همچون الکترونیک، پزشکی و جواهرسازی کاربرد دارد و این امر موجب افزایش تقاضا برای آن شده است. با توجه به رشد روزافزون تقاضا و همچنین افزایش قیمت نقره در بازارهای جهانی، سرمایهگذاری در این بازار میتواند گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران باشد.
امکان ورود آسان به بازار نقره
پیش از این هم علی افشار، یکی از کارشناسان این حوزه بیان کرده بود: با آغاز پذیرهنویسی ۳ صندوق نقره، امکان ورود مستقیم، آسان و امن سرمایه گذاران به بازار نقره فراهم میشود. بررسیها نشان میدهد بازده نقره طی یکسال گذشته از شاخص طلا هم فراتر رفته است؛ نقره به دلیل کارکرد دوگانه در صنایع زینتی و پیشرفته از جمله پنلهای خورشیدی، صنایع پزشکی، هوش مصنوعی و خودروهای برقی از تقاضای فزایندهای در جهان برخوردار است و همین امر موجب رشد قابل توجه قیمت جهانی نقره شده است.
در نهایت گفتنی است، پذیرهنویسی صندوقهای سرمایهگذاری نقره در بورس کالا، گامی مهم در راستای توسعه بازار نقره و ایجاد یک بستر قانونی و شفاف برای سرمایهگذاران به شمار میرود. با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد این صندوقها و همچنین روند رو به رشد تقاضا برای نقره، به نظر میرسد که این بازار در آیندهای نزدیک به یکی از گزینههای جذاب سرمایهگذاری تبدیل شود.
همچنین باید اشاره کرد بورس کالای ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که در پی استقبال بالای سرمایه گذاران از پذیره نویسی صندوقهای نقره و موافقت سازمان و بورس اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری این صندوقها، پذیره نویسی هر سه صندوق نقره تمدید شده و امروز سهشنبه دوم دی ماه ادامه پیدا میکند.