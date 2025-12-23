معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:سال گذشته عملکرد ترانزیت کشور بالغ بر ۲۰ میلیون تن بوده که از این میزان ۱۴ میلیون تن برای حوزه دریا و بندر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور اظهار داشت: تلاشو پیشرفتهای این کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت رشد قابل توجهی داشته و این اقدامات با هدف افزایش سهم ایران در شبکههای حمل و نقل منطقهای و فرامنطقهای صورت میگیرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد که با ایجاد همافزایی میان بخشهای مختلف حمل و نقل، روند ارتقاء سهم ترانزیت و جابجایی کالا از قلمرو ایران شتاب گرفته است. این همافزایی شامل همکاری و هماهنگی بین سازمانهای مختلف و بخشهای خصوصی و دولتی است.
رسولی تأکید کرد که ایران در حال ایفای نقشی فعال و مؤثر در کریدورهای حمل و نقلی منطقه و فرامنطقهای است. به عنوان یک کشور با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ایران میتواند به عنوان یک پل ترانزیتی بین کشورهای مختلف عمل کند.
وی ادامه داد: سال گذشته، عملکرد ترانزیت کشور بالغ بر ۲۰ میلیون تن بوده است. این عدد نسبت به هدفگذاری شده در برنامه هفتم برای سال اول که ۱۶ میلیون تن بود، ۴ میلیون تن بیشتر است.
او بیان کرد: ایران با استفاده از موقعیت جغرافیایی و تلاشهای همافزایانه در بخش حمل و نقل، به دنبال افزایش سهم خود در ترانزیت کالا به کشورهای دیگر است. با پیشرفتهای اخیر و آمار مثبت، به نظر میرسد که این هدف در حال تحقق است
رسولی افزود: سال گذشته عملکرد ترانزیت کشور بالغ بر ۲۰ میلیون تن بود که از رقم هدف گذاری شده در برنامه هفتم برای سال اول که ۱۶ میلیون تن هست ۴ میلیون تن بیشتر بود از این ۲۰ میلیون تن نزدیک به ۱۷ و نیم میلیون تن آن حمل و نقل جادهای بوده دو و نیم میلیون تن ترانزیت ریلی بوده و مجموعاً از این ۲۰ میلیون تن بالغ بر ۱۴ میلیون تن از طریق دریا ترانزیت شده است.