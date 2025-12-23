معاون توسعه و راهبرد بورس تهران گفت: امیدواریم تا پایان سال، مقررات را کامل و نهایی کنیم و ان‌شاءالله با تأیید سازمان بورس، این موارد را جمع‌بندی کنیم و اوایل سال بعد، اولین صندوق رمز ارزی را به بازار عرضه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت درخواست‌های تشکیل صندوق‌های رمزارز پرداخت و گفت: الان در واقع ما درخواست‌هایی داریم از سوی یک سری از نهاد‌های مالی که متقاضی تشکیل صندوق رمزارز هستند. اساسنامه و امیدنامه را ما قبلاً به سازمان ارائه داده‌ایم، اما پیشنهاد‌هایی شده که اصلاحاتی روی آن انجام دهیم که در حال حاضر در حال انجام این اصلاحات و نهایی کردن هستیم تا بتوانیم آن را به سازمان ارسال کنیم.

او در ادامه بیان کرد: یک جدول زمانی و برنامه‌ریزی نیز از طرف سازمان بورس برای پیشرفت کار‌ها درخواست شده است. ما هم یک جدول زمانی به سازمان ارائه داده‌ایم که شامل تدوین مقررات مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان می‌شود در حال حاضر در این مرحله هستیم.

کریمی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره تعداد درخواست‌ها گفت: تا الان ما چهار تا پنج درخواست از سوی نهاد‌های مالی داریم که در بازار سرمایه و در حوزه صندوق‌های مختلف فعالیت می‌کنند. هدف ما این است که اولین صندوق رمزارز را در بورس داشته باشیم.

او افزود: امیدواریم تا پایان سال، مقررات را کامل و نهایی کنیم و ان‌شاءالله با تأیید سازمان بورس، این موارد را جمع‌بندی کنیم و اوایل سال بعد، اولین صندوق رمز ارزی را به بازار عرضه کنیم. مهم عرضه اولین صندوق رمزارز است چرا که به ما این امکان را می‌دهد که درخواست‌های دیگر نیز به سرعت پیگیری شوند، چرا که درخواست‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

