باشگاه خبرنگاران جوان -رضوان حکیم‌زاده روز سه‌شنبه در همایش گرامیداشت روز آموزش ابتدایی در ساری با بیان اینکه مازندران از استان‌های پیشتاز کشور در تحقق شاخص‌های عدالت آموزشی و کیفیت آموزش در دوره ابتدایی است اظهار داشت: به ابتکار استان مازندران در نام‌گذاری سی‌ام آذر به عنوان روز آموزش ابتدایی این اقدام ارزشمند، بیانگر توجه ویژه همکاران ما در استان مازندران به دوره بنیادین آموزش ابتدایی است.

او تاکید کرد: آموزش ابتدایی دوره‌ای است که سرآغاز شکل‌گیری و رشد شخصیت کودکان سرزمین ایران است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد: این ابتکار شایسته در سایر استان‌های کشور نیز دنبال و اجرا شود و از اینکه همکاران پرتلاش ما در مازندران اهتمام جدی و نگاه عمیقی به آموزش ابتدایی دارند، بسیار خرسندیم.

حکیم‌زاده گفت: جایگاه استان مازندران در نظام تعلیم و تربیت کشور جایگاه برجسته‌ای است و خوشبختانه مازندران در تحقق شاخص‌های مرتبط با دوره آموزش ابتدایی از استان‌های پیشتاز کشور است و انتظار می‌رود با این حرکت ارزشمند، شاهد موفقیت‌های هرچه بیشتر استان مازندران در دستیابی به اهداف آموزش ابتدایی باشیم.

وی عنوان کرد: نقش آموزش ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و آینده اجتماعی دانش‌آموزان تعیین کننده است و آموزش ابتدایی هم صرفاً آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه نخستین تجربه کودکان در زمینه خودباوری، عدالت و احترام اجتماعی است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: هیچ فناوری جای معلم را نمی‌گیرد و تقلید نقش معلم به انتقال محتوا خطایی جدی است؛ زیرا اثرگذاری معلم به‌ویژه در کلاس اول، ماندگارترین تأثیر تربیتی در طول زندگی افراد است.

وی گفت: تجربه سال‌ها معلمی و مسئولیت در حوزه آموزش ابتدایی کشور داشتم و مهم‌ترین ویژگی یک معلم در دوره کودکی، دوست داشتن دانش‌آموزان و درک تفاوت‌های فردی آنان است. این مسئله موضوعی است که مسیر زندگی کودکان را شکل می‌دهد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: نام‌گذاری روز آموزش ابتدایی در مازندران می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود و این مسیر ارزشمند در سایر استان‌های کشور نیز تکرار شود.