باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل فرابورس حذف حجم مبنا را گامی در جهت بهبود نظم بازار و معاملات توصیف کرد و گفت: وجود حجم مبنا یکی از عوامل ایجاد ناهمگونی در بازار بود؛ چراکه در برخی نمادها به دلیل پر نشدن حجم مبنا، قیمتها با روند افزایشی یا کاهشی بازار همراه نمیشد و همین موضوع باعث بهم خوردن نظم بازار میشد.
به گفته محمدعلی شیرازی این وضعیت نه تنها روند کشف قیمت را با اختلال مواجه میکرد، بلکه در برخی مقاطع موجب میشد شاخص نیز بازتاب دقیقی از شرایط واقعی معاملات نباشد.
وی تاکید کرد: با حذف حجم مبنا در نمادهای بازارهای پذیرشی بورس و فرابورس انتظار میرود سازوکار معاملات نظم بیشتری پیدا کند.
منبع: فرابورس