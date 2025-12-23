باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدرضا برگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح تأثیرات حذف حجم مبنا در بازار بورس و فرابورس پرداخت و گفت: اتفاق مثبتی که افتاده، این است که حجم مبنا در بازار بورس و فرابورس حذف شده است. این تغییر می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند‌های معاملاتی نماد‌ها داشته باشد و موجب تسریع در فرآیند معاملات شود. به‌ویژه زمانی که قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند، این تغییرات سریع‌تر اتفاق می‌افتد و به رونق معاملات کمک می‌کند.

او در ادامه افزود: در خصوص تأثیر این تغییر بر شفافیت قیمت پایانی، باید گفت که در برخی از شرکت‌ها، حجم مبنا‌های بالا ممکن بود روند قیمتی را کند کند و به‌دلیل این تأخیر، قیمت‌ها به ارزش ذاتی خود نمی‌رسیدند. با حذف حجم مبنا، این روند سریع‌تر خواهد شد و قیمت‌ها به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر خواهند شد.

برگی همچنین به بحث حذف دامنه نوسان اشاره کرد و گفت: بازار‌های کارا معمولاً دامنه نوسان کمتری دارند و حذف یا بازتر کردن دامنه نوسان می‌تواند به رشد بازار کمک کند. اما متأسفانه بازار سرمایه ایران هنوز از کارایی حداکثری برخوردار نیست که این تغییر به‌راحتی محقق شود. محدود بودن دامنه نوسان ممکن است به نفع سهام‌داران حقیقی باشد و بازتر شدن آن ممکن است به ضرر آنها تمام شود.

او همچنین به رشد شاخص بورس اشاره کرد و بیان کرد: در حال حاضر، شاخص کل بورس از دو میلیون و دویست هزار واحد به سه میلیون و نهصد هزار واحد رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از هفتاد درصدی است. با توجه به این رشد، باید توجه داشت که این تغییرات می‌تواند ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد. متولیان بازار، از جمله سازمان بورس و وزارت اقتصاد، باید به این موضوع توجه کنند، زیرا هیجان معاملات احتمالاً افزایش خواهد یافت.

برگی در پایان تأکید کرد: اگر حمایت‌های لازم در این مدت انجام نشود، این موضوع می‌تواند برای بازار خطرناک باشد. بنابراین، متولیان بازار باید با دقت به اجرای این مصوبه جدید بپردازند و سعی کنند به رشد بازار کمک کنند.