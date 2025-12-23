کارشناس بازار سرمایه گفت: حذف حجم مبنا می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند‌های معاملاتی نماد‌ها داشته باشد و موجب تسریع در فرآیند معاملات شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدرضا برگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح تأثیرات حذف حجم مبنا در بازار بورس و فرابورس پرداخت و گفت: اتفاق مثبتی که افتاده، این است که حجم مبنا در بازار بورس و فرابورس حذف شده است. این تغییر می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند‌های معاملاتی نماد‌ها داشته باشد و موجب تسریع در فرآیند معاملات شود. به‌ویژه زمانی که قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند، این تغییرات سریع‌تر اتفاق می‌افتد و به رونق معاملات کمک می‌کند.

او در ادامه افزود: در خصوص تأثیر این تغییر بر شفافیت قیمت پایانی، باید گفت که در برخی از شرکت‌ها، حجم مبنا‌های بالا ممکن بود روند قیمتی را کند کند و به‌دلیل این تأخیر، قیمت‌ها به ارزش ذاتی خود نمی‌رسیدند. با حذف حجم مبنا، این روند سریع‌تر خواهد شد و قیمت‌ها به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر خواهند شد.

برگی همچنین به بحث حذف دامنه نوسان اشاره کرد و گفت: بازار‌های کارا معمولاً دامنه نوسان کمتری دارند و حذف یا بازتر کردن دامنه نوسان می‌تواند به رشد بازار کمک کند. اما متأسفانه بازار سرمایه ایران هنوز از کارایی حداکثری برخوردار نیست که این تغییر به‌راحتی محقق شود. محدود بودن دامنه نوسان ممکن است به نفع سهام‌داران حقیقی باشد و بازتر شدن آن ممکن است به ضرر آنها تمام شود.

او همچنین به رشد شاخص بورس اشاره کرد و بیان کرد: در حال حاضر، شاخص کل بورس از دو میلیون و دویست هزار واحد به سه میلیون و نهصد هزار واحد رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از هفتاد درصدی است. با توجه به این رشد، باید توجه داشت که این تغییرات می‌تواند ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد. متولیان بازار، از جمله سازمان بورس و وزارت اقتصاد، باید به این موضوع توجه کنند، زیرا هیجان معاملات احتمالاً افزایش خواهد یافت.

برگی در پایان تأکید کرد: اگر حمایت‌های لازم در این مدت انجام نشود، این موضوع می‌تواند برای بازار خطرناک باشد. بنابراین، متولیان بازار باید با دقت به اجرای این مصوبه جدید بپردازند و سعی کنند به رشد بازار کمک کنند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
بازارگردانی صندوق پالایش یکم حرفه‌ای تر خواهد شد
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امشب
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟
نرخ ارز مبنای گمرکی تعیین شد؛ هر دلار ۸۵ هزار تومان
ورود چند فاز جدید گازی به مدار تولید تا پانزدهم ماه جاری
رونمایی از ریال جدید/ سقف ۱۴ هزار و ۴۰۴۱ میلیارد ریالی بودجه ۱۴۰۵
از کجا طلای آب شده بخریم؟ معتبرترین پلتفرم‌های خرید و فروش طلای آب شده
ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است
معافیت مالیات بر درآمد کارمندان سال آینده هم پلکانی محاسبه می‌شود
این نهالستان از نهال سیب تو سرخ و سیاه اصلاح شده رونمایی کرد
چطور بلیط لحظه آخری شیراز تهران پیدا کنیم؟ راهنمای کاربردی
آخرین اخبار
از کجا طلای آب شده بخریم؟ معتبرترین پلتفرم‌های خرید و فروش طلای آب شده
چطور بلیط لحظه آخری شیراز تهران پیدا کنیم؟ راهنمای کاربردی
این نهالستان از نهال سیب تو سرخ و سیاه اصلاح شده رونمایی کرد
عوارض و جریمه برداشت از چاه‌های مجاز تعیین شد
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امشب
نرخ ارز مبنای گمرکی تعیین شد؛ هر دلار ۸۵ هزار تومان
ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است
بازنگری برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
معافیت مالیات بر درآمد کارمندان سال آینده هم پلکانی محاسبه می‌شود
ورود چند فاز جدید گازی به مدار تولید تا پانزدهم ماه جاری
رونمایی از ریال جدید/ سقف ۱۴ هزار و ۴۰۴۱ میلیارد ریالی بودجه ۱۴۰۵
قیمت محصولات لبنی اعلام شد
فرسودگی بیش از ۷۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی/ واردات حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار پارچه طی ۱۴ ساله گذشته
اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاست‌گذاری در بخش مسکن است
افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو/ بوشهر نخستین تولیدکننده میگو کشور
توافق وزرای راه و اقتصاد برای تغییر مدل مولدسازی املاک مازاد دولت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
بازارگردانی صندوق پالایش یکم حرفه‌ای تر خواهد شد
افزایش ۳۵ درصدی نرخ خدمات توزین در گمرکات کشور
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
تولید ۱۳ هزار تن فنر در حوزه قطعات خودرو/ خودکفایی در تأمین فولاد در حوزه قطعه سازی+ فیلم
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴