 امروز سه شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید ۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۰ میلیون و ۵۰۰  هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بسه بیچاره مون کردین.مردم هم هیچی نمیگن اینا بدتر سو استفاده میکنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چه مسئولین با فکری.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
صابون بیارید روی دولتی ها را بشورید.
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چرا هیچکی هیچ کاری نمی کنه مملکت صاحب نداره چرا کسی جلو این همه گرانی رو نمی گیره
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
یکی نیست جلوی این گرانی و تورم رو بگیره،آخه این چه وضعیه قشر فقیر و متوسط دارن از بین میرن،آقایان مسئولین بی سواد و بی اراده،پس چه کاری از شما بر میاد،پس کی میخواید به داد مردم برسید
۲
۷۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
همه خوابن
۳
۵۹
پاسخ دادن
