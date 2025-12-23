باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۲ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان