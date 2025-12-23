بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، مدیرکل واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح مصوبه ۱۵۸۷۱۰ هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ و هماهنگی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران ضوابط و شرایط واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور را اعلام کرد.

 
محمدعلی حاجی‌زاده افزود: ایرانیان مقیم خارج از کشور با تابعیت ایرانی بر اساس تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با حداقل ۱۸ سال تمام سن که آغاز اقامت از تاریخ ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ به تشخیص وزارت امورخارجه باشد حتی در صورت اقامت یک روزه، مشمول این دستورالعمل خواهد بود. به این ترتیب ایرانیان مقیم خارج باید پس از اعلام وزارت امور خارجه به سامانه میخک مراجعه کنند، این افراد باید تا تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری مقیم (بر اساس تعریف اعلامی وزارت امور خارجه) بوده و تا تاریخ ۱۲ آذر خودرو خود را خریداری کرده باشند
 
مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه خودرو‌های سواری نو و کارکرده حداکثر ۵ سال ساخت، مجوز ثبت سفارش دریافت می‌کند، افزود: ایرانیان خارج از کشور در این مرحله از اجرای مصوبه صرفاً مجاز به واردات خودرو‌هایی هستند که تا تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند، این در حالی است که خودرو‌های کارکرده با پیمایش بیش از ۹۹ کیلومتر از دریافت شناسنامه گارانتی معاف است.
 
محمدعلی حاجی‌زاده تاکید کرد: واردات خودرو‌های راست فرمان و برند‌های آمریکایی طبق ضوابط جاری کشور ممنوع است و واردات خودرو توسط هر فرد مشمول صرفاً برای یک دستگاه خودرو مجاز و ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.
 
مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صمت با یادآوری اینکه سایر ضوابط و مقررات مطابق قوانین جاری و آئین‌نامه‌های مربوط از جمله مصوبات هیأت وزیران درباره خودرو‌های نو و کارکرده است، گفت: خودرو‌های وارداتی از مصادیق رویه بدون انتقال ارز بوده و ثبت سفارش آن صرفاً از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.
 
