وزیر نیرو گفت: بازچرخانی آب باید یک الزام قانونی برای همه باشد و در این زمینه یک لایحه آماده و به هیئت وزیران و حتی مجلس ارائه خواهیم داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی، وزیر نیرو اظهار داشت: ۵ سال خشک پیاپی را پشت سر گذاشتیم و امسال اگرچه در هفتههای اخیر بارشهای خوبی را در نقاط مختلف کشور داشتیم، اما هنوز کم بارشی شدید پاییز در اغلب نقاط کشور برطرف نشده است.
وی افزود: ما در یک اقلیم گرم و خشک قرار داریم و میانگین بارشهای ایران در یک سال نرمال آبی هم یکسوم میانگین بارشهای جهانی است؛ از اینرو حتی در سالهای نرمال هم باید در زمینه مدیریت مصرف آب و هماهنگی با کمبارشی و اقلیم ایران، خودمان را مهیا کنیم؛ این ضرورت در سالهای خشک، تشدید میشود.
علی آبادی با بیان اینکه راهکار اصلی در بخش آب، افزایش بهرهوری در مصرف آب است گفت: باید از همه ظرفیتها برای استفاده بهینهتر از آب موجود استفاده کنیم؛ هدررفت و اسراف در همه بخشها ناپسند است و باید بهینهسازی و ارتقای بهرهوری در مصرف آب را سرلوحه اقداماتمان قرار دهیم.
وی ادامه داد: البته اجرای پروژههای متعدد برای رفع تنش آبی و ایجاد ظرفیتهای جدید تأمین و ذخیرهسازی آب در نقاط مختلف کشور در جریان است، اما مهمتر از ایجاد ظرفیت در بخش تأمین، ایجاد ظرفیت در بخش تقاضا با بهینهسازی و ارتقای بهرهوری است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بازچرخانی آب باید یک الزام قانونی برای همه باشد و در این زمینه یک لایحه آماده و به هیئت وزیران و حتی مجلس ارائه خواهیم داد تا در راستای اسناد بالادستی، بحث مهم بازچرخانی آب، یک الزام قانونی شود.
وی افزود: بهینهسازی مصرف آب اگرچه در بخش خانگی بسیار مهم است، اما محدود به بخش خانگی و شرب نیست، ما اصل پروژههای بهینهسازی مصرف و ارتقای بهرهوری را باید در بخش کشاورزی و صنعت پیادهسازی و دنبال کنیم.
منبع: تسنیم