وزیر نیرو گفت: بازچرخانی آب باید یک الزام قانونی برای همه باشد و در این زمینه یک لایحه آماده و به هیئت وزیران و حتی مجلس ارائه خواهیم داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی، وزیر نیرو اظهار داشت: ۵ سال خشک پیاپی را پشت سر گذاشتیم و امسال اگرچه در هفته‌های اخیر بارش‌های خوبی را در نقاط مختلف کشور داشتیم، اما هنوز کم بارشی شدید پاییز در اغلب نقاط کشور برطرف نشده است.

وی افزود: ما در یک اقلیم گرم و خشک قرار داریم و میانگین بارش‌های ایران در یک سال نرمال آبی هم یک‌سوم میانگین بارش‌های جهانی است؛ از اینرو حتی در سال‌های نرمال هم باید در زمینه مدیریت مصرف آب و هماهنگی با کم‌بارشی و اقلیم ایران، خودمان را مهیا کنیم؛ این ضرورت در سال‌های خشک، تشدید می‌شود.

راهکار اصلی افزایش بهره‌وری در مصرف آب است

علی آبادی با بیان اینکه راهکار اصلی در بخش آب، افزایش بهره‌وری در مصرف آب است گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای استفاده بهینه‌تر از آب موجود استفاده کنیم؛ هدررفت و اسراف در همه بخش‌ها ناپسند است و باید بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مصرف آب را سرلوحه اقدامات‌مان قرار دهیم.

وی ادامه داد: البته اجرای پروژه‌های متعدد برای رفع تنش آبی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تأمین و ذخیره‌سازی آب در نقاط مختلف کشور در جریان است، اما مهمتر از ایجاد ظرفیت در بخش تأمین، ایجاد ظرفیت در بخش تقاضا با بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بازچرخانی آب باید یک الزام قانونی برای همه باشد و در این زمینه یک لایحه آماده و به هیئت وزیران و حتی مجلس ارائه خواهیم داد تا در راستای اسناد بالادستی، بحث مهم بازچرخانی آب، یک الزام قانونی شود.

وی افزود: بهینه‌سازی مصرف آب اگرچه در بخش خانگی بسیار مهم است، اما محدود به بخش خانگی و شرب نیست، ما اصل پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری را باید در بخش کشاورزی و صنعت پیاده‌سازی و دنبال کنیم.

منبع: تسنیم